/659089/عماد-خليل-يتقدم-بطلب-احاطة-لوزيرالتعليم-العالى-بشأن-شهادات-التعليم-المفتوح

تقدم النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب احاطة لوزير التعليم العالى بخصوص شهادات التعليم المفتوح، والمشاكل التي يعانى منها خريجين البرنامج.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب عماد خليل بطلب حاطة بشأن مشاكل التعليم المفتوح

التعليم المفتوح

وأشار النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، فى طلب الإحاطة المقدم منه إلى مشكلة شهادات التعليم المفتوح،موضحا أن الوزارة غيرت مسمي الشهادات إلى شهادة التعليم المدمج أو شهادة مهنية وهناك خريجين عام 2020 لم يحصلوا على الشهادة حتي الآن.

وأكد النائب عماد خليل، أن هناك تخبط لعدد كبير من الخريجين، مطالبا الوزارة أن تحدد مصير الالاف من الخريجين والملتحقين بالبرنامج

هذا ونعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الحزن والأسى، المفكر الوطني، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق عبدالغفار شكر الذي وافته المنية صباح اليوم.

وتقدمت التنسيقية بخالص العزاء لأسرة الفقيد، صاحب المسيرة الوطنية الكبيرة والذي كان رمزاً من رموز حقوق الإنسان طوال حياته. داعين الله أن يتقبله في الصالحين.