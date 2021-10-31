/659090/النائبة-غادة-على-تواجه-وزير-التموين-باقتصادية-البرلمان- بشأن-الأسعار-وجهاز-حماية-المستهلك-فيديو

قالت النائبة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن أداء وزارة التموين بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، كان متوازن الفترة السابقة، ولم يكن هناك أي اختناقات في السلع أو شكاوى من المواطنين، لافتة النظر أيضا إلى أن الوقت الحالي وما يمر به من أزمات راهنة بشان ملف التموين يجب أن يكون هناك ردود صريحة وواقعية من أجل مواجهة المواطن بها.

وتساءلت "علي" خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير وبحضور وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، عن خطة الوزارة الفترة المقبلة ومدى تعاملها مع نقص السلع والعمل على توفيرها للمواطن، مطالبة بضرورة أن يكون هناك وعي من قبل الوزارة وأن تكون مصدر للمعلومة قبل أن يكون هناك استغلال من قبل البعض لنشر الشائعات الخاطئة التي تتسبب في اثارة الرأي العام.

هذا وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد أربكت العالم كله واختلف سياسات الدول فى التعامل مع تلك الجائحة، موضحا أنه على الرغم من اختلاف تلك السياسات إلا أن كلها أدت إلى ضعف الإنتاج، موضحا أنه بعد ظهور اللقاح فى منتصف عام 2020 بدأت عجلة الإنتاج فى الدوران مرة أخرى، إلا أن رصيد أول المدة كان منخفضا نتيجة توقف عجلة الإنتاج لفترة.