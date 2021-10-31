/659093/وزير-التموين-مخزون-القمح-يكفي-5-أشهر-والزيت-3-شهور

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم العمل حاليا داخل الوزارة على دراسة أسعار توريد محصول قصب السكر والبنجر للموسم الجديد، موضحا أنه سيتم وضع سعر استرشادى بناء على سعر التكلفة، مؤكدا أن الدولة مستمرة فى دعم صناعة السكر وأنها لا تسعى إلى تحقيق ربح منها.

دوت الخليج

وزير التموين: مخزون القمح يكفي 5 أشهر والزيت 3 شهور

وكشف المصيلحى، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، عن حجم الاحتياطى الاستراتيجى من بعض السلع الأساسية، لافتا إلى أن مخزون القمح يكفى لمدة 5.3 أشهر، والزيت 5.1 شهر، والأرز 3 أشهر.

وأضاف وزير التموين:” أنه أصدر توجيهاته لجميع مديرى المديريات بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لافتا إلى أن هناك حملات شهرية يتم شنها على الأسواق وتركز تلك الحملات على البؤر التى غالبا ما تشهد تلاعبا فى الأسعار.

وزير التموين يؤكد على أن كافة أعمال المشتريات تتم على أعلى درجة من الوضوح

كما أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كافة أعمال المشتريات الخاصة بهيئة السلع التموينية تتم على أعلى درجة من الوضوح والشفافية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر شراء السلع التموينية، لافتا إلى أنه لأول مرة لا تكون روسيا هى المصدر الرئيسى لاستيراد القمح، موضحا أن المصدر الأول حاليا رومانيا ثم أوكرانيا ويأتى بعدها روسيا.

وأضاف وزير التموين، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن السعات التخزينية للقمح أمر مهم أيضا، لافتا إلى أن المشروع القومى للصوامع ساهم فى تقليل الفاقد من مخزون القمح بما يوفر نحو 5 مليارات جنيه سنويا، بالإضافة إلى رفع الطاقة التخزينية من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى نحو 3.4 مليون طن، مشيرا إلى أن تكلفة هذا المشروع بلغت نحو 7.5 مليار جنيه.