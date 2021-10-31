«دعمني وقدم أكبر هدية للفن»..حسن أبو الروس يشيد بـ سميح ساويرس

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توجه الفنان حسن أبو الورس بالشكر للمهندس ورجل الأعمال الكبير سميح ساويرس، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي قدمه له بعد أزمات أبو الروس الأخيرة بمهرجان الجونة.

دوت الخليج يرصد رسالة حسن أبو الروس لـ سميح ساويرس

نشر أبو الروس صورة تجمعه بسميح ساويرس عبر “انستجرام”، وعلق عليها، قائلا: “شكر كبير للمهندس سميح ساويريس علي دعمه لي وعلي أكبر هدية للفن، "مهرجان الجونة اللي فاتح مجال لكل الفنانين المصريين والعالميين أنهم يوصلوا لحلمهم. ولإثبات أن مفيش أي تحدي يقدر يوقف المهرجان حتي لو كان حريق قبل الافتتاح بيوم واحد بس”.

وتابع: "مجهود عظيم ونجاح مكمل ٥ سنين، مبسوط أني جزء منه من أول دورة”.

أزمات حسن أبو الروس بمهرجان الجونة

بدأت ازمات أبو الروس بملابسة المثيرة وأسلوبه المختلف عن الطبيعي، ثم تطورت أزماته مع الجمهور بعد طرح فيديو كليب يجمعه بالفنانة دينا الشربيني، وتعمد على الترويج له بشكل مختلف.

ثم تصريحاتها التي أصبح بها شيء من الإمتنان بالنفس والثقة، فضلا عن مصاحبته لدينا الشربيني فترة طويلة بمهرجان الجونة، واقتحامة لندوة أحمد السقا والغناء بها دون أن يأخذ إذن، كل هذا جعل الفنان حسن أبو الروس عرضه للإنتقاد من قبل الجمهور وأصدقائه في الفن.

إدارة مهرجان الجونة تمنع حسن أبو الروس من المرور على السجادة الحمراء

ولكن الأمر الذي مثل صدمة للبعض هو قرار إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بمنع الفنان الشاب حسن أبو الروس من المرور على السجادة الحمراء.

صرح بذلك الصحفي هاني عزب، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أزمات حسن ابوالروس في الجونة مستمرة وتم منعه من السجادة الحمراء، حسب ما علمته من مصادري الخاصة تم منع الممثل الشاب من المرور علي السجادة الحمراء من قبل إدارة المهرجان".

وتابع هاني مبرهًا على صحة حديثه: "وظهر ذلك واضحاً يومي الثلاثاء والأربعاء.. مع العلم انه تم السماح له بالتواجد في الحفلات الخاصة نهاية اليوم After Party، ولكن السجادة الحمراء لا، ويحاول الممثل الشاب جاهداً في حل تلك الأزمة قبل ختام المهرجان".

وأضاف عزب: "أما عن أول أزمة للممثل الشاب هو الخلاف الذي حدث مع دينا الشربيني، وذلك الخلاف وقع تقريباً في اليوم الثالث من انطلاق المهرجان.