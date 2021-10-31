اقتراحات النواب تناقش 25 اقتراح برغبة..بالصور

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشكاوى والاقتراحات بمجلس النواب

اجتماع لجنة الشكاوى والاقتراحات

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مجمع مدارس (ابتدائى – إعدادى – ثانوى) لخدمة قرية الحووايش بحرى وقبلى والقرى المجاورة – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن إجراء توسعات وإنشاء جناح جديد بمدرسة منشأة برديس الابتدائية الجديدة بمركز البلينا – محافظة سوهاج. -الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائى بقريتى الشراقوة البحرية، البلاحى – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ. -الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن استكمال العمل بإحلال وتجديد مدرسة الفا رابى الثانوية المشتركة بقرية الجورة - إدارة الشيخ زويد التعليمية – محافظة شمال سيناء.

-الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إنشاء مبنى إضافى بمدرسة فلسطين الابتدائية والتابعة لإدارة برج العرب التعليمية – محافظة الإسكندرية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حته، بشأن إقامة مدرسة تعليم أساسى ببندر ومدينة العدوة– محافظة المنيا. -الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدى الأمير، بشأن توسعة أو إنشاء مبنى إضافى بمدرسة جديدة المنزلة الإعدادية المشتركة بقرية جديدة المنزلة – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية.

-الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن إقامة مدرسة ثانوية صناعية مشتركة على مساحة (2 فدان) بحوض النقاقيل – زمام مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.

-الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد حمدي دسوقي:

الأول: بشأن استكمال الصرف الصحى بقرية منقباد – مركز أسيوط – محافظة أسيوط. الثانى: بشأن إلغاء الشرط الوارد بالاشتراطات البنائية الذي يتطلب الا تقل واجهة العقار عن مساحة (8,5م).

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء وحدات اسكان اجتماعي للمواطنين بمدينة ناصر الجديدة – محافظة أسيوط. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن إنشاء شبكة مياه شرب لمدينة النجيلة غرب– محافظة مطروح. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ضحا مصطفى، بشأن عمل شبكات صرف صحى بمنطقة تقسيم النورة – أو النجيل – التابع لحى شرق المنصورة – محافظة الدقهلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن استكمال خدمة الصرف الصحى لقريتى العزبة والعرب – مركز أخميم – محافظة سوهاج. -الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالباقى تركيا، بشأن إحلال وتجديد وتطوير محطة معالجة جميزة بنى عمرو، ومحطة عودة سالم – مركز ومدينة ديرب نجم – محافظة الشرقية.

-الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن إقامة محطة لمياه الشرب بقرية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن تطوير محطة مياه الشرب بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إنشاء مكتب بريد لخدمة أهالى حى غرب أسيوط بأرض أملاك دولة بمنطقة الشادر – محافظة أسيوط. - الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب زكريا حسان:

الأول: بشأن إنشاء مكتب بريد بنجع على الفقير – قرية آبار الملك مركز أخميم –محافظة سوهاج. الثاني: بشأن تركيب بوكسات تليفونات أرضية بقرية الكولا – مركز أخميم – محافظة سوهاج. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن استمرار - العمل بمكتبي بريد البورة، الهدايا بمركز أسيوط - محافظة أسيوط.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامى سليم، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية أم عزام – مركز القصاصين – محافظة الإسماعيلية.

- الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب إبراهيم أبو شعيرة: الأول: بشأن بناء مركز شباب في قرية أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء. الثانى: بشأن إحلال وتجديد مبنى مركز شباب الشلاق بمدينة الشيخ زويد – محافظة ششمال سيناء.

-الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إزالة المبنى الإداري المتهالك بمركز شباب أجهور الصغرى – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.