/659098/أليو-ديانج-يؤازر-لاعبي-الأهلي-قبل-مباراة-البنك-بالدوري-الممتاز

تواجد أليو ديانج لاعب النادي الأهلي بالمقصورة الرئيسية باستاد السلام لمؤازرة لاعبي الفريق، وكان أليو ديانج قد تعرض للطرد خلال المباراة الماضية أمام الإسماعيلي.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

وتنطلق بعد قليل مباراة الأهلي والبنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز.

سبب غياب أليو ديانج

تلقى الدولي المالي بطاقة صفراء ثانية في المباراة الأولى للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد تدخل قوة من الدبابة المالية على محمد الشامي.

ويغيب الدولي المالي عن صفوف النادي الاهلي في المباراة القادمة في الدوري، والتي سيواجه فيها المارد الأحمر البنك الأهلي بالجولة الثانية بالدوري، والتي تنطلق الاحد القادم.

ويأتي غياب أليو ديانج عن صفوف النادي الاهلي في مباراة وحيده، بسبب تلقيه بطاقتي صفراء في المباراة، وإما في حالة تلقيه بطاقة حمراء مباشرة لكان غاب في مبارتين.

تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، محمود عبد المنعم كهربا، حسام حسن، محمد شريف، حسين الشحات، كريم فؤاد، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.

قائمة الأهلي

وضمت القائمة كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وكان الأهلي قد واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء أمس السبت، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام البنك الأهلي ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي:

وسجل رباعية الأهلي في شباك الإسماعيلي كل من علي معلول من ركلة جزاء، وأضاف بيرسي تاو في أول ظهور رسمي له مع الأهلي الهدفين الثاني والثالث، قبل أن يختتم أحمد عبد القادر الرباعية بعد مشاركته في الشوط الثاني.