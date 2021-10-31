/659099/ثنائية-زمالكويه-علي-التوالي-تحسم-ثلاث-نقاط-للزمالك-ويعتلي-صدارة-الدوري
فاز الزمالك علي طلائع الجيش بهدفين، سجل الهدف الأول أحمد السيد زيزو من ركله جزاء في الدقيقه 19من عمر الشوط الأول ، بينما سُجل الهدف الثاني عن طريق عمر السعيد في الدقيقه 63 من أسيست رائع من أحمد السيد زيزو لتكون المباراه الثانيه علي التوالي الذي يسجل فيها الثنائي، أحمد السيد زيزو وعمر السعيد ويتكرر سيناريو مباراة الزمالك مع إنبي في الجولة الاؤلي من مسابقه الدوري الممتاز.
ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:
وبهذا الفوز يتربع الزمالك علي قمه جدول الدوري بواقع 6 نقاط، بينما يحتل طلائع الجيش المركز ال18 بدون رصيد من النقاط.
تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – أحمد فتوح
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي
خط الهجوم: عمر السعيد
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أوناجم و سيف الدين الجزيري.
ويدير المباراة أمين عمر حكما للساحة، ويساعده كل من: أحمد حسام وسمير جمال، بالإضافة لهشام الفلال حكما رابعا.. على أن يكون وائل فرحان حكما لتقنية الفيديو، ويساعده مصطفى الشهدي.
تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش:
سبق والتقى الزمالك مع طلائع الجيش في 35 مباراة بواقع 32 في مسابقة الدوري، وثلاث مباريات في كأس مصر، حقق الفريق الأبيض الفوز في 20 مباراة ، في حين فاز الطلائع في 8 مباريات، وحسم التعادل 7 مباريات بينهما.
وسجل لاعبو الزمالك 68 هدفا في شباك الطلائع، مقابل 38 هدفا للفريق العسكري في مرمى أبناء ميت عق
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