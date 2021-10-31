/659100/دينية-النواب-تقر-خطة-عمل-اللجنة-بدور-الانعقاد-الثانى

اجتمعت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب منصف نجيب - وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب

هيئة الابنية التعليمية

وناقشت اللجنة مشروع خطة العمل، وشملت فيما يخص الأزهر الشريف بشأن التعليم الأزهرى، متابعة تنفيذ توصية إنشاء هيئة الأبنية التعليمية الأزهرية، حتى تقوم بعمليات الإحلال والتجديد للمعاهد الأزهرية والإشراف على المباني التعليمية التابعة للأزهر.

وفيما يخص قطاع الأوقاف، تضمنت متابعة أعمال ومشكلات هيئة الأوقاف المصرية، ومتابعة أملاك هيئة الأوقاف المصرية بالخارج وتعظيم سبل استغلالها، ومتابعة دور وزارة الأوقاف فى ترميم المساجد الأثرية، وإحلال المساجد الآيلة للسقوط وتجديدها وفقاً لخطة معتمدة، ومدى توافر الدعم الفنى لتركيب كاميرات المراقبة، للقضاء على سرقة المقتنيات الأثرية، ومتابعة خطة الوزارة في صيانة المساجد ونظافتها وقضايا الإحلال والتجديد والإبدال للمساجد وفقاً لخطة محددة.

صناديق المساجد

وتتضمن خطة العمل، متابعة جهود الوزارة في زيادة إيرادات صناديق المساجد والرقابة عليها والصرف منها وفقا للوائح المعتمدة.

وفيما يتعلق بشئون الدعوة الإسلامية، تضمنت دراسة إمكانية بث حملات إعلامية واسعة لإعادة نشر ثقافة الوعى، وقبول الآخر.

ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني وفقا لما انتهت إليه المناقشات .