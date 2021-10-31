/659101/بثنائية-عبد-الله-السعيد-بيراميدز-يحقق-الفوز-على-فاركو-بالدوري-الممتاز

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وفاركو بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق السماوي، في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

وسجل فاركو هدف أول في المباراة في الدقيقة الـ 40 من عمر المباراة، عن طريق أحمد مودي، ولكن حكم اللقاء يرجع لتقنية الفار ويلغي الهدف.

أهداف المباراة

وجاء أول أهداف المباراة المحتسبة في الدقيقة الـ 68 لصالح فريق بيراميدز، عن طريق عبد الله السعيد، من خلال تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وجاء الهدف الثاني في المباراة لصالح بيراميدز، في الدقيقة الـ 84 من عمر المباراة بعد عرقلة من مدافع فاركو أحمد مودي، وسجل ركلة الجزاء بنجاح عبد الله السعيد.

وعاد فريق فاركو في نتيجة المباراة بالهدف الأول له في اللقاء ليقلص الفارق، في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراةن عن طريق رامي صبري، من خلال ركلة جزاء.

تشكيل بيراميدز في المباراة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - وليد الكرتي - محمود صابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - عمر جابر - إبراهيم حسن - أحمد توفيق - حسين السيد - دودو الجباس - عبد الله مجدي، فيما خرج من القائمة الحارس الشاب يوسف نادر والمدافع أسامة جلال.

تشكيل فاركو في المباراة:

حراسة المرمى : محمد صبحي

الدفاع :أحمد صغيري _ رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - عبد الله بكرى_ عزمي غومه

الوسط : محمود عماد - محمود حمادة - رزقي حمرون

الهجوم : عمرو جمال سيف تيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود السيد _ أحمد عوض _على بهيج _ علاء سلامة _ أحمد البحراوي _ محمود جهاد _ وليد على _ إسلام جمال _ أحمد شريف