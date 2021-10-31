لجنة الصناعة بالبرلمان تستدعي وزراء المجموعة الاقتصادية بداية من الاسبوع القادم«صور»

/659113/لجنة-الصناعة-بالبرلمان-تستدعي-وزراء-المجموعة-الاقتصادية-بداية-من-الاسبوع-القادمصور

‏أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود عددا من التوصيات خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد ، وذلك اثناء مناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.

دوت الخليج

‏وجاءت علي رأس التوصيات أن المجموعة الاقتصادية مسئولة مسؤولية كاملة عن اقتصاد البلد بأكملها أي أن المسؤولية لا تقع على وزارة بعينها بل وزراء المجموعة الاقتصادية جميعا.

‏و جاءت التوصية الثانية تقسيم القطاعات والصناعات على كل نائب لفحص أزمات ومشاكل كل قطاع وكل صناعة وعرض الحلول على اللجنة خلال الاجتماعات القادمة

‏وقال المهندس معتز محمود أن لدينا امران مهمان خلال دور الانعقاد الحالي وهم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد وتفعيل دور اللجنة في الزيارات الميدانية

واكد محمود خلال اجتماع اللجنة ‏ان هناك مجموعة من الإجراءات الخاصة لتحفيز قطاع الصناعة لمضاعفة الصادرات وتحقيق أهداف التنمية المنشودة ومنها تيسير إجراءات الإفراج الجمركي وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة و تفعيل آليات الرقابة على الواردات و تفعيل دور ‏المراكز التكنولوجية وتيسير عمليات النقل والشحن للمنتجات الصناعيةو تفعيل لجان الفحص المشترك للموانئ وتعميم منظومة القطن على مستوى الجمهورية ودعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء

‏وأضاف رئيس لجنة الصناعة انه بداية من الأسبوع القادم سيتم استدعاء الوزراء المختصين لحل المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة وطلبات النواب و سؤالهم عن ما يقدمونه للصناعة بجانب عقد جلسات استماع للمستثمرين حول مقترحاتهم فيما يخص قانون الصناعة الموحد.

‏ومن جانبه طالب النائب عادل عامر عضو اللجنة، الخريطة الصناعية وان تكون موجودة أمام الأعضاء داخل اللجنة للإطلاع عليها حتى يتمكنوا من أداء مهامهم على اكمل وجه ، وعلق رئيس اللجنة على حديثه قائلا : طالبنا الخريطة الصناعية من الحكومة اكثر من مرة و حتى الآن لم نحصل على رد.

‏واضاف عامر أن هناك مجموعة من العبارات المبهمة المتعلقة بالإفراج الجمركي ونطالب الجهة المسؤولة التوضيح ، ورد عليه رئيس اللجنة نطالب باستدعاء الوزراء المعنيين في ما يخص الإفراج الجمركي

‏وقال جهاد نصار عضو اللجنة ان مصر بها صناعات جيدة و والوقت الحالي يشهد انتعاشا بالصناعة رغم الظروف التي يمر بها العالم مشيرا إلى أن بعض القطاعات خاماتها لم تكن موجودة بل هناك مطالب من الخارج للصناعات المصرية التي تنتج مؤخرا وهذا ادي لزيادة التصدير للخارج.

وقالت نيفين الكاتب عضو اللجنة ان الصناعة هي سبب رئيسي لنهضة مصر ‏كما أن لها دور فعال في استقرار الدولة

وطالبت الكاتب أن يتم تناول كل أزمة ومشكلة للصناعة علي حدة في حضور أصحاب الصناعة والخبراء والوزير المختص ولقي طلب النائبة ترحيب من جميع أعضاء اللجنة