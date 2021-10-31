الصحة: توريد نحو 26 مليون جرعة من 5 لقاحات مختلفة الفترة القادمة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة؛ وذلك لمتابعة جهود مواجهة كورونا وتطعيم المواطنين باللقاحات المضادة للفيروس.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل توطين صناعة اللقاحات بالدولة، والتغلب على أية تحديات في هذا الشأن، وكذا توجيهاته المستمرة بضرورة الإسراع بمعدلات تطعيم المواطنين، خاصة أن الدولة نجحت في توفير كل اللقاحات المعتمدة.

وخلال اللقاء، شرح الدكتور خالد عبد الغفار الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه جار العمل على التوسع في مراكز تلقي اللقاحات بالمحافظات، حيث وصل إجمالي عدد تلك المراكز حتى الآن إلى 1079 مركزا، موزعة ما بين مراكز المواطنين التي بلغ عددها 578 مركزا، ومراكز السفر التي وصلت إلى 180 مركزا، فيما بلغ عدد مراكز الجامعة 61 مركزا، بجانب 243 بمراكز الشباب، فضلا عن 17 مركزا بجهات أخرى.

وأوضح الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى توفير سيارات مخصصة لتطعيم المواطنين فى الأماكن المزدحمة، مثل المولات، ومحطات القطار، والمترو، وغيرها، بهدف التيسير على المواطنين، والوصول إلى أكبر نسبة من المواطنين الذين تلقوا اللقاح.

كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، إلى الحديث عن الموقف الحالي لتعاقد وتوريد اللقاحات، موضحا أن إجمالي عدد الجرعات التي تم توريدها بلغ نحو 72 مليون جرعة، تم استهلاك وحو 38 مليون جرعة منها، لافتا إلى أن إجمالي عدد الجرعات المتاحة الآن نمو 34 مليون جرعة، كما نوه الوزير إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة توريد نحو 26 مليون جرعة أخرى من لقاحات سينوفاك، وفايزر، واسترازينيكا، وموديرنا، وجونسون آند جونسون، بالإضافة إلى المادة الخام لتصنيع لقاح سينوفاك بمصانع فاكسيرا ليصل الإجمالي إلى نحو 98 مليون جرعة.

كما شرح الوزير، خلال اللقاء، الموقف الحالي لحركة الإشغال لمستشفيات الفرز والعزل بمستشفيات وزارة الصحة المخصصة لتقديم خدمات الفرز والعزل لحالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك 23 مستشفى مخصصة لهذا الغرض يتوافر بها 2465 سريرا داخليا، و1042 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 453 جهاز تنفس صناعي، بينما يوجد بالمستشفيات الجامعية المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا 26 مستشفى، يتوافر بها 1637 سريرا، و700 غرفة رعاية مركزة، و526 جهاز تنفس صناعي.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور خالد عبد الغفار جهود متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية التي تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين المصريين، وكذا مشروع تصنيع مشتقات البلازما، بجانب متابعة مستجدات العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي القائم بعمل وزير الصحة، أن الفترة الحالية تشهد تنسيقا مستمرا بين مسئولي المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة؛ بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.