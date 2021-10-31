رئيس الوزراء يلتقى وزير التعليم العالى القائم بعمل وزير الصحة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، القائم بعمل وزير الصحة، لمتابعة جهود مواجهة كورونا، وتطعيم المواطنين باللقاحات.

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