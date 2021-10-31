هيثم شعبان: الإسماعيلي كان أفضل من سيراميكا ولكن النتيجة لنا

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أكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن ما جاء في لقاء الجونة في الجولة الأولى أتينا به ولكن بدون أي أخطاء، ونجحنا في النهاية من حصد الثلاث نقاط.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

تصريحات هيثم شعبان:

وقال هيثم شعبان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "حصلنا على ثلاث نقاط مهمة في بداية مشوارنا في الدوري".

وشدد شعبان "كانت مباراة صعبة جدا، وحضرنا لها بشكل مميز".

وأضاف مدرب سيراميكا كليوباترا "أنا راض عن أداء الفريق في المباراة الأولى أمام الجونة ولذلك ثبت التشكيل أمام الإسماعيلي".

وتابع "قررت الاستمرار بنفس الطريقة خلال مواجهة الدراويش، كان من المفترض أن يؤدي اللاعبون بشكل أفضل وما فعلناه في مباراة الجونة لم يحدث اليوم".

واختتم هيثم شعبان تصريحاته "الحمد لله على نقاط المباراة، ونعم لدينا أخطاء وكانت نتيجتها وصول الإسماعيلي لمرمانا في أكثر من مرة ولكن مجمل اللقاء في صالحنا".

نتيجة مباراة الإسماعيلي وسيراميكا

انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح كليوباترا، في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

سيراميكا كليوباترا تقدم بهدف عكسي عن طريق مدافع الإسماعيلي عصام صبحي في مرماه بالخطأ، في الدقيقة 16، وسدد اللاعب الكرة برأسه من الوضع طائرا خلال محاولة تشتيت كرة ثابتة من شريف دابو لاعب الخصم، لتسكن شباك أحمد عادل عبد المنعم بطريقة رائعة.

وتعادل بينسون شيلونجو من عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق عصام صبحي، وفشل عامر عامر في تشتيتها بعيدا عن مرماه، ليجد شيلونجو الكرة أمامه ويسددها من مرة واحدة في الشباك، ليحرز أول هدف للدراويش في الموسم الجديد بالدقيقة 30.

وسجل شادي حسين الهدف الثاني لسيراميكا في الدقيقة 72 عن طريق تسديدة قوية غير عادية من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى على يسار الحارس أحمد عادل عبد المنعم.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين بينما يتذيل الإسماعيلي الترتيب بلا رصيد من النقاط.