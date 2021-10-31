/659110/يحيى-الكومي-يتصدر-نسبة-التصويت-بإنتخابات-رئاسة-مجلس-الإسماعيلي

يتقدم المهندس يحيى أحمد السيد الكومي والشهير بـ"يحيى الكومي"، في السيطرة على نسبة التصويت من قبل انتخابات رئاسة مجلس نادي الإسماعيلي، في الساعات الاولى من إفراز الصناديق.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

وأكد مراسل دوت الخليج من داخل قلعة الدراويش أن يحيي الكومي يتقدم انتخابات نادي الإسماعيلي بعد فرز 80% من الأصوات.

وكان المهندس يحيي الكومي قد سبق له تولي رئاسة الإسماعيلي في عام ٢٠٠٦ كمجلس معين لمدة عام.

جمهور الإسماعيلي:

ينتظر عشاق النادي الإسماعيلي انتخابات النادي، وذلك من أجل العودة للطريق الصحيح خاصة لفريق كرة القدم، وتفادي الأزمات التي تواجهها الأندية الجماهيرية خلال الفترة القادمة.

وتقام انتخابات النادي الإسماعيلي اليوم الأحد، ولم يتواجد إبراهيم عثمان رئيس النادي الحالي في قائمة المرشحين، وأبتعد بجانب عائلتة عن الانتخابات خلال الفترة القادمة.

انتخابات النادي الإسماعيلي

ويشارك 5000 عضو من أعضاء الجمعية العمومية في انتخابات النادي الإسماعيلي وهناك منافسة شرسة على جميع المقاعد.

ويتواجد على منصب الرئيس، والنائب 4 مرشحين، ومنصب أمين الصندوق مرشحين، أما الأعضاء فيترشح 15 عضوا، والعضوية تحت السن 3

وفيما يلي القائمة الكاملة لانتخابات الإسماعيلي:-

منضب الرئيس: هشام عناني، يحيي الكومي، نصر ابو الحسن، علي غيط.

منصب نائب الرئيس: سليمان أبو عريضة، خالد زين، محسن عبد المسيح، عماد عبد الواحد.

منصب أمين الصندوق: مصطقلا شلة، حاتم حجازي.

عضوية الإسماعيلي

العضوية: محمد طلحة، محدث الحوفي، عمرو زكي، محمد أسامة، هشام درويش، حمد عيد، خالد الطيب، عاطف زايد، محمد سند، أحمد محمد عبد السميع، طاهر سليم، مدحت سعيد، صالح الشامي، كمال حمودة، وليد شعيب.

العضوية تحت السن: حسام عبد البديع، نانسي القاضي، محمد مجدي.

علاء وحيد

أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي لفريق الإسماعيلي، أنه من الصعب التفريط في أحد لاعبي الفريق خاصة لو كان هناك حملة جماهيرية كبيرة، لأنهم يطالبون ببقاء بعض اللاعبين من أبناء النادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" بالنسبه لتصريحات طلعت يوسف مدرب الفريق الحالي، والتي خرجت خلال الساعات الأخيرة، تم تحريفها بشكل تام، ولا صحة لتفريغ النادي من اللاعبين أو طلب الإدارة رحيل عدد معين منهم".

وتابع" كل ما نسب لتصريحات طلعت يوسف خلال آخر يومين غير صحيح بالمرة، ولم يطلب تواجد بعض اللاعبين ورفضت الإدارة هذا الأمر، واللجنة الفنية بالنادي تتعامل مع المدرب بطريقة جيدة للغاية".

وأردف" نحتاج للتعاقد مع عدد معين من اللاعبين، ولاعبي الإسماعيلي المتواجدين حاليا أفضل من الموجودين في سوق الإنتقالات، وهناك مزايدات على اللاعبين بطريقة صعبة للغاية، وأي لاعب يتعاقد معه الفريق سيكون بتوصية من طلعت يوسف".