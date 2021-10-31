/659118/وزير-التربية-والتعليم-يجري-زيارات-افتراضية-على-مدارس-المحافظات

قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بإجراء زيارة افتراضية، وهي الزيارة الأولى من نوعها لثمانية مدارس مجتمعية في محافظات مختلفة، وقام بمحادثة الطلاب لمناقشة مقترحاتهم والإجابة على أسئلتهم.

دوت الخليج وزير التربية والتعليم يجري زيارات افتراضية على مدارس المحافظات ونُظمت هذه الزيارة الافتراضية من قبل WFP MENA برنامج الأغذية العالمي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال الشاشات التفاعلية. كما أعربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شكرها وتقديرها لجميع الشركاء الذين ساهموا معنا في دعم #المدارس_المجتمعية في مصر.

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