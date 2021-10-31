النائبة مرثا محروس تشكر رئيس النواب على تهنئتها برئاسة لجنة بناء السلام في البرلمان الدولي «فيديو»

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قدمت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لرئيس البرلمان، المستشار حنفى الجبالي، على تهنئتها بشأن رئاسة لجنة بناء السلام فى البرلمان الدولي.

دوت الخليج

النائبة مرثا محروس تشكر رئيس النواب على تهنئتها بشأن رئاسة لجنة بناء السلام في البرلمان الدولي

وقالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب:"التهنئة الحقيقة لابد أن ترد إلى أصحابها، المجلس والهيئات البرلمانية استطاعوا أن يمثلوا رؤية وانعكاس للسياسة المصرية المتناغمة التى يقف العالم أمامها احترامًا وتقديرًا".

وتابعت:" التهنئة أيضًا لنواب التسيقية الذين استطاعوا أن يعبروا عن أحلام جيلًا يحملونه بثوب من الأمل والتفاؤل".

واستكملت:" التهنئة أيضًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكل الجهود الذى بذلها لحمل الدولة المصرية حتى يصل بها إلى بر الأمان.

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وتتضمن التعديلات التي توافق عليها النواب، بحسب ما رصد دوت الخليج، تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لحماية الامن القومى للبلاد.

ووفقا للنص المقدم من الحكومة:

تكون العقوبة الحبس لمدة لا لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيدًا من الردع العام قِبل هذه الجريمة.وغرامة تقديرية لسلطة القاضى تتراوح من 5 آلاف حتى 50 آلفًا وكانت العقوبة فى القانون الحالى من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه.