/659120/محمد-شريف-يسجل-الهدف-الأول-للنادي-الأهلي-في-شباك-البنك-فيديو

نجح محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة، في شباك البنك الأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

وجاء هدف محمد شريف من خلال تسديدة قوية عن طريق عمرو السولية من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمود الزنفلي بصعوبة بالغة لترتد وتجد متابعة من محمد شريف بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك.

وشهد الشوط الأول على فرص خطيرة من جانب الفريقين، في محاولات كثيرة من قبل طرفي اللقاء من تسجيل الهدف الأول، ولكن نجح البنك من الوصول وتهديد مرمى على لطفي في منتصف الشوط الأول.

وتوافدت جمهور الأهلي لمدرجات ملعب السلام قبل انطلاق مباراة المارد الأحمر مع البنك الأهلي، في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

جمهور النادي الأهلي

وشهدت مدرجات النادي الأهلي قبل انطلاقة المباراة بدخول الجمهور بالهتافات الحارة في محاولة مؤوازرة المارد الأحمر في المباراة الثانية بالدوري.

وتواجد أليو ديانج لاعب النادي الأهلي بالمقصورة الرئيسية باستاد السلام لمؤازرة لاعبي الفريق، وكان أليو ديانج قد تعرض للطرد خلال المباراة الماضية أمام الإسماعيلي.

تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، محمود عبد المنعم كهربا، حسام حسن، محمد شريف، حسين الشحات، كريم فؤاد، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.

قائمة الأهلي

وضمت القائمة كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وكان الأهلي قد واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء أمس السبت، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام البنك الأهلي ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.