/659122/النائب-أحمد-مقلد-تعديلات-عقوبة-إفشاء-أسرار-الدولة-تتسق-مع-الأمن-القومى-المصرى
تحدث النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تعديلا عقوبة إفشاء أسرار الدولة تتسق مع الأمن القومى المصرى.
دوت الخليج
النائب أحمد مقلد: تعديلات عقوبة إفشاء أسرار الدولة تتسق مع الأمن القومى المصرى
وقال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين:" نوجة التحية والتقدير والإعزاز لرجالنا « الذين صدقدوا ما عاهدوا الله عليه» جنبًا إلى جنب، لحماية جبهتنا الداخلية.
ووجه النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، رسالة أخرى لكل من تسول له نفسه بأنه قادر على اختراق جبهتنا الداخلية".
وأضاف:"لدينا جيش قوي هو التاسع عالميًا، وهو ملك الشعب المصري، وقادر على التصدي تجاه أى اعتداء".
واستكمل:" أمننا القومي خطًا لا يجوز التلاعب فيه، وتعديلات عقوبة إفشاء أسرار الدولة تتسق مع الأمن القومى المصرى".
وكان مجلس النواب، قد وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وتتضمن التعديلات التي توافق عليها النواب، بحسب ما رصد دوت الخليج، تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لحماية الامن القومى للبلاد.
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