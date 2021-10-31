وزير التعليم يجرى زيارة افتراضية لـ 8 مدارس مجتمعية فى محافظات مختلفة

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، زيارة افتراضية وهى الزيارة الأولى من نوعها لـ 8 مدارس مجتمعية فى محافظات مختلفة، وقام بمحادثة الطلاب لمناقشة مقترحاتهم والإجابة على أسئلتهم.





وذكرت الوزارة، فى بيان مساء اليوم الأحد، أن هذه الزيارة الافتراضية تم تنظيمها من قبل برنامج الأغذية العالمى WFP، من خلال الشاشات التفاعلية. وأعربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن شكرها وتقديرها لجميع الشركاء الذين ساهموا معها فى دعم المدارس المجتمعية فى مصر.

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