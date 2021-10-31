السيطرة على حريق التهم 4 أتوبيسات داخل جراج فى رمسيس دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق التهم 4 أتوبيسات داخل جراج خاص بإحدى المدارس بمنطقة رمسيس ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع اى اصابات. وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل جراج أتوبيسات فى منطقة رمسيس ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.

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