نائب يطالب تولي وزير التموين مسئولية وزارة الصحة «وزير أسطى»

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شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إشادات واسعة بدور وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي في توفير السلع التموينية، خلال ازمة جائحة كورونا.

دوت الخليج

نائب يطالب تولي وزير التموين مسئولية وزارة الصحة

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب أحمد سمير، بحضور وزير التموين للاستماع لخطة الوزارة فيما يتعلق بتطوير منظومة الخبر والبطاقات التموينية.

وقال النائب لطفي شحاتة، إن وزير التموين نجح فى توفير احتياطي استراتيجي من السلع قبل جائحة كورونا مما ساهم في تجنب البلاد لمشاكل كبيرة عانت منها دول كثيرة، مطالبا الحكومة بضرورة تحمل فاتورة ارتفاع اسعار السلع عالميا بدلا من تحميلها للمواطنين محدود الدخل.

وتابع النائب لطفي شحاتة، حديثه:” كنت اتمني ان يتم اسناد وزارة الصحة للدكتور علي المصيلحي الي جانب وزارة التموين خاصة انه نجح في ضبط منظومة التموين في مختلف بقاع الجمهورية من اصغر نجع الي اكبر مدينة كما انه نجح من قبل في تطوير لمنظومة البريد المصري في خطوة غير مسبوقة".

النائب لطفي شحاتة: لو واحد غير وزير التموين في مثل تلك الظروف كان جاله الضغط

وأضاف النائب لطفي شحاتة:" لو واحد غير وزير التموين في مثل تلك الظروف المتعلقة بأزمة كورونا كان يجي له الضغط ولكنا ربنا اعطاه ملكة التعامل مع الأزمات". ﻿ فيما اتفق النائب عبدالباقي تركيا، مع حديث النائب لطفي شحاتة، وأكد أن وزير التموين من اكثر الوزراء الناجحين في الحكومة المصرية، لافتا الي ان وزير سياسي واستطاع ان يجتاز ازمات كبيرة سيذكرها له التاريخ.

من جانبه قال النانب طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ، إن وزير التموين يدير الوزارة بحكمة وخبرة كبيرة، مطالبا في الوقت ذات ان تضع الحكومة في الاعتبار ان نسبة الفقر تصل الي ٢٩% في أخر تقرير صادر عن جهاز التعبئة والاحصاء، وهو الامر الذي يتطلب زيادة موازنة وزارة الاميون لتحمل فروق اسعار السلع عن المواطنين.

من جانبه قال نائب مدينة الاسماعيلية والقنطرة، إن وزير التموين وزير سياسي وصنايعي فوق ذلك فهو وزير اسطجي وطالب النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بحذف كلمة اسطجي من المضبطة.

فيما قال أحد نواب اللجنة الاقتصادية، إنه يجب ان نرفع القبعة لوزير التموين فى ظل نجاحه في توفير السلع الاساسية للمواطنين في ظل الازمة التي نعيشها حاليا مطالبا بندب عدد من الموظفين لوزارة التموين لسد العجز في المفتشين.