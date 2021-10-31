/659125/رسميا-فوز-يحيى-الكومي-برئاسة-النادي-الإسماعيلي

نجح المهندس يحي أحمد السيد الكومي رجل الأعمال، من تحقيق الفوز بمقعد رئاسة مجلس إدارة الإسماعيلي لدور 2021 حتى 2025، والتي شهدت على العديد من المنافسات القوية بين مرشحي رئاسة مجلس الإدارة.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

وتقدم المهندس يحيى أحمد السيد الكومي والشهير بـ"يحيى الكومي"، في السيطرة على نسبة التصويت من قبل انتخابات رئاسة مجلس نادي الإسماعيلي، في الساعات الاولى من إفراز الصناديق.

وأكد مراسل دوت الخليج من داخل قلعة الدراويش أن يحيي الكومي يتقدم انتخابات نادي الإسماعيلي بعد فرز 80% من الأصوات.

وكان المهندس يحيي الكومي قد سبق له تولي رئاسة الإسماعيلي في عام ٢٠٠٦ كمجلس معين لمدة عام.

انتخابات النادي الإسماعيلي

ويشارك 5000 عضو من أعضاء الجمعية العمومية في انتخابات النادي الإسماعيلي وهناك منافسة شرسة على جميع المقاعد.

وتواجد على منصب الرئيس، والنائب 4 مرشحين، ومنصب أمين الصندوق مرشحين، أما الأعضاء فيترشح 15 عضوا، والعضوية تحت السن 3

وفيما يلي القائمة الكاملة لانتخابات الإسماعيلي:-

منضب الرئيس: هشام عناني، يحيي الكومي، نصر ابو الحسن، علي غيط.

منصب نائب الرئيس: سليمان أبو عريضة، خالد زين، محسن عبد المسيح، عماد عبد الواحد.

منصب أمين الصندوق: مصطقلا شلة، حاتم حجازي.

عضوية الإسماعيلي

العضوية: محمد طلحة، محدث الحوفي، عمرو زكي، محمد أسامة، هشام درويش، حمد عيد، خالد الطيب، عاطف زايد، محمد سند، أحمد محمد عبد السميع، طاهر سليم، مدحت سعيد، صالح الشامي، كمال حمودة، وليد شعيب.

العضوية تحت السن: حسام عبد البديع، نانسي القاضي، محمد مجدي.

نتيجة مباراة الإسماعيلي وسيراميكا:

ويعاني الفريق الأول بالإسماعيلي في انطلاقة الموسم الجاري في منافسات الدوري الممتاز، في الجولة الأول والسقوط أمام الأهلي، وبالجولة الثانية أمام سيراميكا كليوباترا.

وانتهت أحداث مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح كليوباترا، في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي:

يذكر أن الأهلي نجح في الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.