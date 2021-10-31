/659128/سامي-قمصان-مباراة-البنك-انتهت-وكل-التركيز-على-لقاء-الزمالك

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الأهلي حقق المطلوب في مباراته أمام البنك الأهلي، بعد أن تغلب عليه بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

وأوضح أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا قبل مباراة القمة أمام الزمالك، لافتًا إلى أن كل مباراة ولها حساباتها الفنية الخاصة بها وفقًا لطبيعة المنافس، وأنه من الوارد أن يتغير الأداء في كل مباراة بسبب الفوارق الفنية بين المنافسين.

تصريحات سامي قمصان:

وأشار قمصان إلى أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز أمام البنك الأهلي، لأنه يملك الحلول الفنية المميزة بعد أن واجه كثافة دفاعية كبيرة من جانب البنك الأهلي، لافتًا إلى أن الجهاز الفني حريص على تجهيز الجميع لمواجهة أي سيناريو خلال المباريات.

وأكمل: "مشوار الدوري طويل، ومن غير المنطقي أن يتم الحكم على أداء الفريق بعد مرور جولتين فقط، وبالتأكيد الجهاز الفني يعمل على علاج أي أخطاء، والاستفادة من كل العناصر لتحقيق الفوز، ومن الطبيعي أن يواجه الأهلي صعوبة في التسجيل في حالة وجود تكتل دفاعي كبير".

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك:

وأضاف المدرب العام أن الأهلي أغلق صفحة مباراة البنك الأهلي، للتركيز في مباراة الزمالك المرتقبة يوم الجمعة المقبل، لافتًا إلى أنها مباراة مهمة للجهاز الفني واللاعبين والجماهير، وأن الجميع سوف يستعد لها بمنتهى القوة والتركيز، وأن وجود الجماهير في المدرجات يمثل حافزًا كبيرًا للاعبين ويمنحهم دوافع كبيرة لمضاعفة المجهود وتقديم أداء مميز. مؤكدًا أن جمهور الأهلي يمثل المحرك الأساسي والدافع الكبير للتتويج بالبطولات.

نتيجة مباراة الأهلي والبنك:

حقق النادي الأهلي الفوز على البنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء شهد عليه ملعب السلام، وبهذا الفوز يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف.

ونجح محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة، في شباك البنك الأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.