فيديو-الجيزة تزيح الستار عن أول محل ومطعم بطريق ترعة الزمر

جدة - نرمين السيد - وتراعى محافظة الجيزة فى شروط الحصول على الوحدات بأن تكون الرسومات الهندسية للمشروع على أعلى مستوى لتعكس المظهر الحضارى للموقع، كما يتم تدعيم خدمات النظافة والإنارة بمحيط مواقع الوحدات لتوفير المناخ الملائم للمحال والمترددين عليه.

وتشهد المرحلة المقبلة محال جديدة للشباب بذات القطاع ومتاح حاليا العديد من المواقع المميزة للمستثمرين والعلامات التجارية والبرندات لإقامه وحدات وأنشطه تجارية خاصة بها وذلك وفقا للضوابط واللوائح المنظمة، وللحصول على الوحدات والاستفسار من خلال إدارة التسويق ومقرها ديوان عام محافظة الجيزة.

يأتى ذلك فى إطار سعى المحافظة على فتح آفاق عمل جديدة للشباب، وتفعيلًا لقرار أحمد راشد محافظ الجيزة بإنشاء إدارة التسويق لإتاحه مطاعم وأكشاك تجارية لإقامه مشروعات وتوفير فرص عمل للشباب.