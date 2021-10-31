صور-توقيع الكشف الطبى على 1384 مواطنا ضمن «حياة كريمة» فى سوهاج 

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وتضمنت القافلة العديد من العيادات فى التخصصات الطبية المختلفة، وقدمت خدماتها الطبية العلاجية مجانًا للمرضى على مدار يومى السبت والأحد 30 و 31 أكتوبر 2021.
وأشارت الدكتورة سحر عواجة، مدير إدارة القوافل بمديرية الصحة بسوهاج، أن القافلة الطبية ضمت تخصصات "الباطنة - الأطفال - الأسنان - أمراض النساء - الجراحة العامة - رمد - جلدية - تنظيم الأسرة ومعمل تحاليل طبية والعظام".
وأضافت أنه تم توقيع الكشف الطبى على 1384 مواطنًا على مدار يومين ترددوا خلالهم على العيادات، وتم الكشف عليهم وصرف العلاج المناسب وكذلك إجراء العديد من التحاليل اللازمة للمرضى.
وقالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه يتم تقديم الخدمة الطبية بالمجان لأهالينا من المرضى وخصوصًا فى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وفق خطة القوافل العلاجية لوزارة الصحة والسكان والوصول لأهالينا فى كل القرى، كما أشارت إلى أنه تم التشديد على اتباع سياسات مكافحة العدوى وتطبيق الإجراءات الاحترازية وضرورة الالتزام بها.
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