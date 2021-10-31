فيديو - الجيزة تسترد 230 فدانا من أملاك الدولة فى الواحات البحرية

جدة - نرمين السيد - وقالت المحافظة فى بيانها، مساء اليوم، إنه تم إزالة 7 منشآت مبينة من بلوك الحجر الجيرى، وغير مسكونة وغرفتين بمنطقة القحيف بقرية منديشة ومنطقة فجة الحارة بمركز الواحات البحرية على مساحات 230 فدانًا زراعيًا، كما تم إزالة أسوار من جريد النخيل بأطوال مختلفة وتشوينات ترابية.

وواصلت الحملة أعمالها بإزالة فورية على مساحة 256م2 عبارة عن 2 شقة سكنية غير مسقوفة بمنطقة القحيف بقرية منديشة.

تأتى حملات الإزالات فى إطار التصدى لكل متعدٍ على أراضى أملاك الدولة، وفرض هيبة الدولة والحفاظ على أراضيها.