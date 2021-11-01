وزير التموين : مستمرون فى تنقية قاعدة بيانات دعم السلع التموينية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إننا مستمرون فى تنقية قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة دعم السلع التموينية من أجل وصول الدعم لمستحقيه ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.





وذكر وزير التموين خلال اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن التحول إلى الدعم النقدى المشروط يحتاج إلى خطة استراتيجية حتى يتم توعية المواطن بمزايا هذا النظام، كما أنه يرفع كفاءة منظومة الدعم ويقلل من الفاقد. وأوضح المصيلحى أنه لايوجد اعتماد مالى لإضافة المواليد، وما تم خلال الفترة الماضية هو السماح بإضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجًا وفقًا لضوابط وشروط محددة.

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