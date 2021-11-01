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محمد سياف - ابو ظبي - طرحت سلسلة كارفور التجارية واحد من أكبر عروضها الترويجية على الموبايلات والشاشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وذلك في العرض الأول لها اعتباراً من يوم الاثنين الموافق الأول من شهر نوفمبر 2021، وحتى 10 نوفمبر الجاري، ويتضمن العرض خصومات هائلة على الموبايلات والشاشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية، والتي أتينا لكم بها من أجل التعرف علي الأنواع المطروحة في العرض الأول من عروض كارفور الترويجية.

أقوي عروض كارفور وأكبر توفير على الموبايلات والشاشات والأجهزة الكهربائية

أكدت كارفور على أن كافة السلع المطروحة ضمن العرض متواجدة في كافة فروع كارفور الترويجية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، ويمكن التعرف عليها من خلال مجلة عروض كارفور التالية:-

وأكدت على أن كافة السلع المطروحة سوف تكون متاحة للجمهور طوال أيام العرض وهو حتى 10 نوفمبر الجاري، حيث يتضمن العرض أكبر قدر من التوفير بسبب الخصومات الهائلة المفروضة على كافة احتياجات المواطنين من موبايلات وشاشات وأجهزة كهربائية ومنزلية وسلع غذائية… إلخ.

وينتظر المواطنين بفارغ الصبر كافة العروض الترويجية التي تطرحها سلسلة كارفور التجارية، وذلك لأن هذه العروض توفر لهم احتياجاتهم من مختلف الأنواع من السلع بأسعار مخفضة للغاية وتنافسية عن المعروض منها في الأسواق، بالإضافة إلى أن السلع المعروضة تكون ذات خامات وجودة عالية، ولهذا يقبل المواطنين على شراؤها بلا تفكير، وأحياناً تصل الخصومات والتخفيضات على السلع المطروحة إلى نصف ثمنها في السوق الخارجي.

وتقوم سلسلة كارفور التجارية وعبر صفحتها الرسمية بالتواصل مع العملاء من خلال الرد على استفساراتهم وأسئلتهم حول السلع المتواجدة في العروض، وهل هذه العروض متواجدة في كافة الفروع أم هي مقتصرة على فرع معين أو فروع معينة، حيث أكدت على ان هذا العرض يعد العرض الأول وأنه متواجد في كافة الفروع المنتشرة داخل الجمهورية، كما يمكن الشراء أونلاين أيضاً وسداد ثمن السلعة عند استلامها.

وتشجع الحكومة السلاسل التجارية على افتتاح أكبر قدر من الفروع لها داخل الجمهورية، حيث أنها تسهم في توفير احتياجات المواطنين بأسعار لا مثيل لها وتقل عن السوق الخارجي بمقدار 50%.