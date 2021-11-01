/659131/كل-ما-سيحدث-بلجان-البرلمان-اليوم-التزامات-مصر-بسداد-ديونها-ومستجدات-ليبيا-وخسائر-تنظيم-كاس-العالم-لليد

تستعد لجان البرلمان اليوم الاثنين لمناقشة العديد من طلبات الاحاطة وطلبات المناقشة، حيث تناقش لجنة الشئون الاقتصادية متابعة الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية الجديد الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، والذي ناقشته اللجنة وأقره المجلس في دور الانعقاد العادي السابق.

اقتصاد النواب

وقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم. والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا، وتناغمها مع السياسات النقدية للبنك المركزي.

والمكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها المحلية والدولية في ظل جائحة كورونا، والخطة التي تستهدف الوزارة تحقيقها فيما يتعلق باستراتيجية إدارة الدين العام.

وياتي ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

خارجية النواب

كما تناقش لجنة العلاقات الخارجية، بحث أخر المستجدات الدولية على الساحة الليبية، بحضور السيد السفير/ محمد أبو بكر، مساعد وزير الخارجية، ومناقشة مشكلة خط غاز الجزائر المار بالأراضي المغربية لإمداد أوروبا بالغاز.

عربية النواب

فيما تناقش لجنة الشئون اعلربية عرض لأعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل محافظة شمال سيناء لارتباطها بالأمن القومي.

وذلك بحضور بحضور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

دفاع النواب

وتناقش لجنة الدفاع والامن القومي استكمال عرض لأعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل محافظة شمال سيناء لارتباطها بالأمن القومي. وياتي ذلك بحضور بحضور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

اقتراحات النواب

وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى الاقتراحين برغبة المقدمين من السيد النائب/ زكريا حسان:

الأول: بشأن إنشاء كوبرى يربط جزيرة بوحة الطوايل مركز ساقلته بالطريق الزراعى الغربى – محافظة سوهاج.

الثانى: بشأن إنشاء كوبرى يربط الطريق السريع الزراعي الشرقى بمركز ساقلته بالكتل السكنية شرق ترعتى نجع حمادى والسلامونى – محافظة سوهاج.

والاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ علاء سليمان، بشأن إنشاء كوبرى لعبور المشاه أمام مصلحة الكهرباء بمنطقة الأربعين بالطريق السريع محافظة أسيوط.

والاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ محمد عبدالحميد هاشم، بشأن إقامة محطات السكك الحديدية بمركزى سيدى سالم، مركز الرياض – محافظة كفر الشيخ.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ عبدالباقى تركيا، بشأن استئناف الأعمال بالطريق الحر في المسافة من قرية الأشراف على طريق ميت غمر – الزقازيق حتى الطريق الإقليمى – محافظة الشرقية.

الاقتراح برغبة المقدم من السيدة النائبة/ رشا أبو شقرة، بشأن إعادة فتح محطة قطار كوبرى الخشب، وتحويلها إلى محطة رئيسية بمحافظة الجيزة.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ محمد طلبة، بشأن رفع كفاءة طريق الإسماعيلية – القنطرة غرب.

لاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ مجاهد نصار، بشأن إنشاء موقف، وجراج متعدد الطوابق يستوعب جميع مواقف السيارات المنتشرة بالميدان بشبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

لاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ عبدالمنعم عبدالعليم، بشأن تدعيم مستشفى سنورس المركزى محافظة الفيوم بخمس أجهزة تنفس صناعى للأطفال حديثى الولادة.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء وحدة إسعاف داخل الوحدة الصحية بقرية الزهايرة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ محمد عبدالحميد هاشم، بشأن إنشاء مستشفى قرية جاد الله التابعة لمركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ زكريا حسان، بشأن إنشاء مدرسة تمريض بنظام خمس سنوات بالمستشفى الجامعى بمحافظة سوهاج

الاقتراح برغبة المقدم من السيدين النائبين/ الهامى البارودى، وخليفة رضوان، بشأن سد العجز الشديد بقوة التمريض بمستشفى سوهاج الجامعى – محافظة سوهاج.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ محمد طلبة، بشأن إنشاء مستشفى للأمراض النفسية والعصبية بمحافظة الإسماعيلية.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ مصطفى بدران، بشأن توفير الخدمات الطبية لمستشفى المطيعة – قرية المطيعة – محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ مجاهد نصار، بشأن إنشاء مدارس التمريض في المراكز الطبية والصحية بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ إبراهيم عويس، بشأن تحويل وحدة طب الأسرة – ميت حلفا التابعة للإدارة الصحية بقليوب إلى مركز طبى محافظة القليوبية. الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ أحمد الشريف، بشأن إنشاء مدرسة تمريض بنين بالعامرية وتزويد فصول بمدرسة التمريض (بنات) بالعامرية وبرج العرب – محافظة الإسكندرية.

الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ محمد سعد الصمودى، بشأن إنشاء مستشفى طوارئ لجراحات اليوم الواحد – قرية الجزيرة الخضراء – مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ.

قوى عاملة النواب

فيما تناقش لجنة القوى العاملة طلب احاطة مقدم من السيد النائب أحمد مهنى بشأن" عدم تثبيت بعض العاملين من الكيمائيين والصيادلة بالتأمين الصحي نظام الفترات المتعاقدين قبل وبعد 30/6/2016وحتي الان".

واستمرار مناقشة طلب احاطة مقدم من السيد النائب أحمد مهنى، بشأن" عدم تثبيت بعض العاملين من الكيمائيين والصيادلة بالتأمين الصحي نظام الفترات المتعاقدين قبل وبعد 30/6/2016 وحتي الان".

صناعة النواب

وتناقش لجنة الصناعة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة/ ايفلين متى بطرس، بشأن تأخر رد ضريبة القيمة المضافة للمنتج الذي يتم تصديره من معظم مصدري الأثاث بمحافظة دمياط، بالرغم من تقديم جميع الأوراق والدفاتر اللازمة لمصلحة الضرائب، مما يؤثر سلبًا على الصادرات، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة/ ايفلين متى بطرس، بشأن غلق كثير من المصانع والشركات داخل المنطقة الحرة بمحافظة دمياط نتيجة تعنت مصلحة الجمارك بالمنطقة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

مشروعات النواب

وتناقش لجنة المشروعات الصغيرة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظتي الغربية والبحيرة.

طاقة النواب

وتناقش لجنة الطاقة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب/ شريف الوردانى، بشأن سرعة إدخال الغاز الطبيعى لمناطق (طيبة وكافة شوارع منشية السد العالى – كمال حجاب بحى السلام أول – المحتلة بحى السلام ثان – جمعية 6 أكتوبر أمنحتب بحى السلام ثان) ومدينة قباء وكافة ضواحيها ومنطقة ميدو، مع تغطية كاملة لتركيب الغاز الطبيعى لكافة المناطق بمدينة السلام والنهضة بمحافظة القاهرة. وموضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب/ أحمد الشيشينى، بشأن تضرر قري (النجيلة - الصواف

زاوية البحر) بمحافظة البحيرة من عدم دخول الغاز الطبيعى لهم حتى الآن مع العلم أن قريتى النجيلة والصواف تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحى لهما منذ عام 2015.

زراعة النواب

وتناقش لجنة الزراعة مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من السيد النائب/ مجدى الأمير، بشأن المطالبة بتغطية ترع (العامرة والطوابرة ومسافة 200 م من ترعة العصافرة المارة بقرية الحوته) بمركزي المنزلة والمطرية بمحافظة الدقهلية وذلك لمرورهم داخل كتل سكنية من الجانبين.

ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب/ أحمد الشيشيني، بشأن المطالبة بتغطية ترعة قرية النجيلة التابعة لمركز كوم حمادة لمرورها داخل الكتلة السكنية ويقع على جسورها أبنية تعليمية مما يعرض الطلاب للأخطار والأمراض.

ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة الدكتورة/ هناء فاروق، بشأن التباطؤ في تغطية الترعة المجاورة لطريق عزبة البرج مما أعاق استكمال رصف الطريق بمحافظة دمياط.

تعليم النواب

وتناقش لجنة التعليم موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن توقف تشغيل حمام سباحة التوفيقية بالمركز الرياضي بشبرا حيث أنه متوقف منذ عام 2016، مع سبق قيام هيئة الأبنية التعليمية بعمل مقايسة لإعادة التشغيل دون اتخاذ إي إجراءات.

ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن عدم قيام وزارة التربية والتعليم بإنشاء مبنى مجمع الإدارات التعليمية على الأرض المخصصة من محافظة القاهرة للوزارة لإنشاء مجمع إدارات تعليمية بشارع عبدالحميد الديب بالساحل (روض الفرج – الساحل – شبرا) والتي تبلغ مساحتها 600 متر، رغم قيام هيئة الأبنية التعليمية بعمل الرسوم الهندسية المطلوبة.

ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب الدكتور شريف الوردانى، بشأن إنشاء مدارس في كافة المراحل التعليمية المختلفة خاصة المدارس الابتدائية لمعادلة الكثافة الطلابية بالمدارس، ووجود قطع أراضى تم تحديدها بنطاق الدائرة وتم اعتمادها لصالح الأبنية التعليمية ولكن هناك تقاعس عن إصدار التراخيص دون تحديد المتسبب، وكذلك تقدمنا قبل ذلك بضم قطعة الأرض الفضاء ومساحتها (3000 متر) بجوار المجمع الإعلامى لمدينة السلام لضمها لصالح مدرسة محمد متولى الشعراوى لبناء مبنى إضافي وأيضاً تخصيص مكان مناسب بنفس قطعة الأرض يصلح للإدارة التعليمية، وكذلك بشان تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة ثانوي بنات بنطاق منطقة (منشية السد العالي شارع الأربعين)، وإنشاء مدرسة ثانوي بنين بنطاق (مدينة قباء)، وإنشاء مدارس تجريبية رسمى ومدارس متميزة للحد من الكثافة الطلابية داخل المدارس مع عمل حصر بأعداد المدارس التي تم إنشاؤها والتي لم يتم إنشاؤها.

ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد رضا البنا، بشأن إعادة استغلال الأرض الخاصة بمعسكر الكشفى الدائم بحي المرج – محافظة القاهرة والتي تبلغ مساحتها أكثر من 3000 متر لبناء مدرسة ثانوى عسكري أو مدرسة ثانوية فنية مختلفة التخصصات مثل (الطاقة الشمسية – ميكانيكا – كهرباء سيارات – تكييف وتبريد) نظرا للكثافة السكانية لحى المرج.

دينية النواب

وتناقش الشئون الدينية طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب/ رياض عبدالستار، بشأن سرعة الموافقة والاستجابة والاستغناء عن مساحة الـ 8000 متر أرض تابعة للأوقاف مهبط المطار بجوار مرور ملوي بمدينة ملوي محافظة المنيا لإنشاء مدارس عليها.

واستمرار مناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب/ رياض عبدالستار، بشأن سرعة الموافقة والاستجابة والاستغناء عن مساحة الـ 8000 متر أرض تابعة للأوقاف مهبط المطار بجوار مرور ملوي بمدينة ملوي محافظة المنيا لإنشاء مدارس عليها.

اعلام النواب

وتناقش لجنة الاعلام والثقافة طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائب/ سناء برغش، بشأن الاهمال وعدم المحافظة علي مباني ومآذن مسجد الحبشي بدمنهور وعدم البدء في اعمال الترميمات .

نقل النواب

وتناقش لجنة النقل موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب:

محمد الطوخي القصبي، بشأن انعدام الرؤية الصحيحة لعملية تطوير طريق القاهرة / الإسماعيلية الزراعي والتي لا تتفق مع طبيعة المكان، والغور على أملاك الأهالي وعدم تخطيط مداخل القرى والعزب الواقعة عليه.

محمد عبدالسلام حجازي، بشأن ضرورة إنشاء كوبري علوي على الطريق الزراعي أمام قرية كفر مساعد وكوبري أمام قرية صفط الحرية بمركز إيتاى البارود- البحيرة. أحمد الشيشينى، بشأن الحاجة الضرورية إلى تطوير الطريق الرابط بين محافظتي الغربية والبحيرة بداية من كوبرى كفر الزيات بمحافظة الغربية حتى قرية النجيلة مروراً بقرية شابور بمحافظة البحيرة.

و استكمال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب: محمد الطوخي القصبي، بشأن انعدام الرؤية الصحيحة لعملية تطوير طريق القاهرة / الإسماعيلية الزراعي والتي لا تتفق مع طبيعة المكان، والغور على أملاك الأهالي وعدم تخطيط مداخل القرى والعزب الواقعة عليه. محمد عبدالسلام حجازي، بشأن ضرورة إنشاء كوبري علوي على الطريق الزراعي أمام قرية كفر مساعد وكوبري أمام قرية صفط الحرية بمركز إيتاى البارود- البحيرة. النائب/ أحمد الشيشينى، بشأن الحاجة الضرورية إلى تطوير الطريق الرابط بين محافظتي الغربية والبحيرة بداية من كوبرى كفر الزيات بمحافظة الغربية حتى قرية النجيلة مروراً بقرية شابور بمحافظة البحيرة.

اسكان النواب

وتناقش لجنة الاسكان موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب:

محمد العماري، بشأن عدم تحرير عقود للعمالة اليومية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر. محمود حمدي أبو الخير، بشأن:

عدم ادراج بعض النجوع بمركز البلينا ضمن مشروع الصرف الصحي الذي تنفذه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج.

عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوصيل خطوط المياه، بقرى مركز البلينا – بمحافظة سوهاج.

محمد رجب عبدالعظيم، بشأن عدم تشغيل مشروعات الصرف الصحي التي تم الانتهاء منها منذ عدة أعوام ومتوقفة حتى الان بقرى مركز بنى سويف.

حامد جلال جهجه، بشأن استغاثة أهالي دمرو وكفر دمرو وشبرا نبات مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من المغالاة في تقدير مقايسات عدادات مياه الشرب والصرف الصحي.

استكمال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب:

محمد العماري، بشأن عدم تحرير عقود للعمالة اليومية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر.

محمود حمدي أبو الخير، بشأن:

عدم ادراج بعض النجوع بمركز البلينا ضمن مشروع الصرف الصحي الذي تنفذه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج.

عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوصيل خطوط المياه، بقرى مركز البلينا – بمحافظة سوهاج.

محمد رجب عبدالعظيم، بشأن عدم تشغيل مشروعات الصرف الصحي التي تم الانتهاء منها منذ عدة أعوام ومتوقفة حتى الان بقرى مركز بنى سويف. حامد جلال جهجه، بشأن استغاثة أهالي دمرو وكفر دمرو وشبرا نبات مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من المغالاة في تقدير مقايسات عدادات مياه الشرب والصرف الصحي.

استكمال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب:

محمد العماري، بشأن عدم تحرير عقود للعمالة اليومية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر. محمود حمدي أبو الخير، بشأن:

عدم ادراج بعض النجوع بمركز البلينا ضمن مشروع الصرف الصحي الذي تنفذه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج.

عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوصيل خطوط المياه، بقرى مركز البلينا – بمحافظة سوهاج. محمد رجب عبدالعظيم، بشأن عدم تشغيل مشروعات الصرف الصحي التي تم الانتهاء منها منذ عدة أعوام ومتوقفة حتى الان بقرى مركز بنى سويف. حامد جلال جهجه، بشأن استغاثة أهالي دمرو وكفر دمرو وشبرا نبات مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من المغالاة في تقدير مقايسات عدادات مياه الشرب والصرف الصحي.

شباب النواب

-وتناقش لجنة الشباب والرياضة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من: السيد النائب/ محمد أحمد الجبلاوي، بشأن تكبد الدولة مبالغ مالية كبيرة بسبب الموافقة على تنظيم كأس العالم للأندية لكرة السلة واليد.

السيد النائب/ مجدي الأمير، بشأن عدم صلاحية ملعب نادي اتحاد المطرية بمركز المطرية محافظة الدقهلية.

السيد النائب/ مجدي الأمير، بشأن أسباب تأخر إحلال وتجديد ملعب خماسي مركز شباب الفروسات بمركز المنزلة بالدقهلية.

حقوق النواب

وتناقش لجنة حقوق الانسان ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة الصحة والسكان من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.