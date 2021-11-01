/659127/موسيماني-من-الجيد-أن-يكون-لديك-العديد-من-اللاعبين-الجاهزين

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على البنك الأهلي، بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: طالبت اللاعبين بين شوطي مباراة البنك الأهلي بالاعتماد على العرضيات بشكل أفضل في الشوط الثاني، لأن العرضيات كانت كثيرة في الشوط الأول، ولم أطلب منهم ذلك في ظل عدم وجود مهاجم ذي قامة طويلة يتعامل معها".

تصريحات بيتسو موسيماني:

وقال: "من الجيد أن يكون لديك العديد من الأسماء واللاعبين في مختلف المراكز في أتم الإستعداد، سواء في المشاركة كبديل أو اللعب أساسي".

وردا على سؤال عن عدم مشاركة كهربا قائلا: "أتحدث مع كل اللاعبين، وأعدهم بالمشاركة في المباريات، بدليل أن محمد شريف الذي سجل 26 هدفا في الموسم الماضي لم يشارك أمام الإسماعيلي".

وأضاف: "إيقاع الأهلي تراجع بعض الشيء بعد تسجيل هدف التقدم، وأجرينا تغييرات لتنشيط حالة الفريق الهجومية.

واختتم: "طريقة اللعب في مباراة الأهلي تغيرت في الشوط الثاني خلال المباراة وفقا لظروف اللعب، وكان لنا أكثر من فرصة للتسجيل".

نتيجة مباراة الأهلي والبنك:

حقق النادي الأهلي الفوز على البنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء شهد عليه ملعب السلام، وبهذا الفوز يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف.

ونجح محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة، في شباك البنك الأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جمهور النادي الأهلي

وشهدت مدرجات النادي الأهلي قبل انطلاقة المباراة بدخول الجمهور بالهتافات الحارة في محاولة مؤوازرة المارد الأحمر في المباراة الثانية بالدوري.

وتواجد أليو ديانج لاعب النادي الأهلي بالمقصورة الرئيسية باستاد السلام لمؤازرة لاعبي الفريق، وكان أليو ديانج قد تعرض للطرد خلال المباراة الماضية أمام الإسماعيلي.

تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، محمود عبد المنعم كهربا، حسام حسن، محمد شريف، حسين الشحات، كريم فؤاد، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.