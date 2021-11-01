/659129/سيد-عبد-الحفيظ-يكشف-موقف-محمد-الشناوي-مع-الأهلي-في-مباراة-الزمالك

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفوز الصعب الذي حققه الفريق على البنك الأهلي بهدف نظيف، أمر متوقع للغاية، في ظل صعوبة المنافسة هذا الموسم.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

تصريحات سيد عبد الحفيظ:

وقال عبد الحفيظ: "الحمد لله على الفوز الذي حققه الفريق اليوم، لعبنا مباراة قوية، والأهلي بدأ الشوط الثاني بشكل جيد، حتى نجح في تسجيل هدف المباراة عن طريق محمد شريف".

وأضاف: "بعد الهدف الذي سجلناه، فريق البنك الأهلي ضغط بقوة من أجل إدراك التعادل، لكن تماسكنا وحققنا الفوز في النهاية والنقاط الثلاث قبل المواجهة القادمة أمام الزمالك".

وواصل: "ظروف المباريات مختلفة للغاية، هناك بعض المواجهات تلعب بشكل مفتوح، ويتم تسجيل أهداف مبكرًا، ولقاءات أخرى يكون فيها التسجيل صعبًا للغاية، لكن سنغلق صفحة لقاء اليوم ونركز في المباراة القادمة أمام الزمالك".

وتابع مدير الكرة: "الأهم بالنسبة لنا هو الاستمرارية في تحقيق الفوز خلال المباريات المقبلة، وكل اللاعبين جاهزون لمواجهة الزمالك".

محمد الشناوي

وحول موقف محمد الشناوي حارس الأهلي، قال: "الشناوي يتدرب مع الفريق بشكل طبيعي، وكان من الممكن وجوده في قائمة مباراة البنك الأهلي، لكن الجهاز الفني فضل إراحته، وتجهيزه للمواجهات المقبلة".

وأشار إلى أن مباراة الزمالك ستكون صعبة بكل تأكيد، وبطولة خاصة بين الفريقين، لكنها لن تحسم لقب الدوري.

واختتم: "مباراة القمة لها ظروف خاصة وهي بين أكبر ناديين على مستوى إفريقيا، وكل فريق يسعى للفوز، ولكنها لن تكون حاسمة في مشوار اللقب، وأتمنى أن تخرج بمستوى جيد على كافة المستويات".

نتيجة مباراة الأهلي والبنك:

حقق النادي الأهلي الفوز على البنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء شهد عليه ملعب السلام، وبهذا الفوز يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف.

ونجح محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة، في شباك البنك الأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.