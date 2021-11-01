/659132/بالأسماء-ننشر-تشكيل-مجلس-إدارة-نادي-الإسماعيلي-برئاسة-يحيى-الكومي

نجح المهندس يحيى الكومي رجل الإعمال الشهير، بكرسي رئاسة مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لفترة 2021 حتى 2025، بعد منافسة شرسة على الرئاسة بين المهندس يحييالكومي، وسليمان أبو عريضة، وخالد زين، ومحسن عبد المسيح، وعماد الدين عبد الواحد.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

وبعد فوز المهندس يحيى الكومي برئاسة مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، يرصد دوت الخليج قائمة مجلس الكومي على رئاسة نادي الدراويش.

وجائت النتيجة النهائية لرئاسة مجلس إدارة الإسماعيلي كالتالي: يحيي الكومي 663 صوت، نصر ابو الحسن 521 صوت، هشام عناني 413 صوت، علي غيط 381 صوت.

قائمة يحيى الكومي مع رئاسة مجلس الإسماعيلي:

المستشار خالد زين نائباً

محاسب حاتم حجازي أمين الصندوق

الأعضاء

الأستاذ خالد الطيب

مهندس اسامه ابو العلا

الأستاذ عاطف زايد

لمهندس وليد محمد شعيب

تحت السن

الاعلاميه نانسي القاضي

وأكد مراسل دوت الخليج من داخل قلعة الدراويش أن يحيي الكومي يتقدم انتخابات نادي الإسماعيلي بعد فرز 80% من الأصوات، في الساعات الأولى من انطلاق التصويت.

وكان المهندس يحيي الكومي قد سبق له تولي رئاسة الإسماعيلي في عام ٢٠٠٦ كمجلس معين لمدة عام.

انتخابات النادي الإسماعيلي

وشارك 5000 عضو من أعضاء الجمعية العمومية في انتخابات النادي الإسماعيلي.

وتواجد على منصب الرئيس، والنائب 4 مرشحين، ومنصب أمين الصندوق مرشحين، أما الأعضاء فيترشح 15 عضوا، والعضوية تحت السن 3

وفيما يلي القائمة الكاملة لانتخابات الإسماعيلي:-

منضب الرئيس: هشام عناني، يحيي الكومي، نصر ابو الحسن، علي غيط.

منصب نائب الرئيس: سليمان أبو عريضة، خالد زين، محسن عبد المسيح، عماد عبد الواحد.

منصب أمين الصندوق: مصطقلا شلة، حاتم حجازي.

عضوية الإسماعيلي

العضوية: محمد طلحة، محدث الحوفي، عمرو زكي، محمد أسامة، هشام درويش، حمد عيد، خالد الطيب، عاطف زايد، محمد سند، أحمد محمد عبد السميع، طاهر سليم، مدحت سعيد، صالح الشامي، كمال حمودة، وليد شعيب.

العضوية تحت السن: حسام عبد البديع، نانسي القاضي، محمد مجدي.

نتيجة مباراة الإسماعيلي وسيراميكا:

ويعاني الفريق الأول بالإسماعيلي في انطلاقة الموسم الجاري في منافسات الدوري الممتاز، في الجولة الأول والسقوط أمام الأهلي، وبالجولة الثانية أمام سيراميكا كليوباترا.

وانتهت أحداث مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح كليوباترا، في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي:

يذكر أن الأهلي نجح في الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.