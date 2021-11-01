/659134/فرج-عامر-يعلن-إنشاء-نادي-سموحة-العلمين-بعد-خسارة-الانتخابات

أعلن فرج عامر، رئيس سموحة السابق، عن إنشاء نادي جديد وذلك عقب خسارة الانتخابات خلال الأيام الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر فرج عامر عبر حسابة الرسمي "فيسبوك" "سوف أقوم ببناء نادي سموحة العلمين، وسيكون أشيك نادي في الشرق الأوسط وأجمل صرح رياضي".

وواصل "العطاء لنادي سموحة وأعضاءه مني ليس مرتبط بأي منصب ولن أتخلى عن اي شئ لصالح أعضاء وعضوات نادي سموحة".

وتابع "ماحييت لأن هناك إلتزام أدبي وأحترام متبادل بيني وبين الأعضاء وليس بالظرورة أن أكون صاحب منصب في النادي لكي أخدم أعضاء وعضوات النادي".

واختتم "علم سموحة سوف يرفرف على ارض العلمين لا يعلوة إلا علم مصر وتحيا مصر".

أول تعليق من وليد عرفات رئيس سموحة بعد الفوز بالانتخابات أمام فرج عامر

أكد وليد عرفات، رئيس نادي سموحة، أنه سعيد بثقة أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، والفوز برئاسة النادي خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "سأسعى للحفاظ على فريق الكرة بالنادي، وسيكون هناك سياسة مختلفة عن السياسة الماضية لفرج عامر”.

فرج عامر

وزاد "سيكون هناك صرف بشكل قليل على فريق كرة القدم وبأقل التكاليف، وقررت العمل على هذه السياسة من أجل الحفاظ على النادي بالكامل، وتواجدت كـمين صندوق للنادي خلال الفترة من 2013 حتى 2017 وأعرف كل شئ داخل النادي، وسنسعي لتقليل المصاريف على النادي الخاصة بمصروفات اللاعبين والجهاز الفني".

وواصل "أحمد سامي مدرب متميز ومستمر مع الفريق بشكل طبيعي خلال الفترة القادمة، وكان سبب في ظهور مصطفى فتحي مع سموحة خلال الفترة الماضية".

واختتم "فريق كرة الطائرة بسموحة قدم مباريات جيدة للغاية وحصل لعى المركز الثالث في بطولة افريقيا، ونسعى للمنافسة على جميع البطولات خلال الفترة القادمة".