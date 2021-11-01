جامعة المنصورة تفوز بالمركز الأول فى النشر الدولى

جدة - نرمين السيد - تسلم رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط، اليوم الأحد جائزة المركز الأول خلال احتفالية تكريم الجامعات المصرية المتميزة (قديمة النشأة) فى النشر الدولى، والتى ساهمت بإجمالى تأثير مرتفع للنشر العلمى، فى موقع "web of science" خلال الأعوام الثلاثة السابقة للنشر الدولى، والتى تأتى فى إطار التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة.





وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم تكريم كلية الطب لحصولها على المركز الأول ضمن الكليات التى ينتمى إليها أعلى الباحثين تأثيرًا فى (المجال الطبى) ضمن أعلى 14 مجالًا بحثيًا تتميز بهم مصر طبقاً للنشر.. كما حصلت الجامعة على المركز الرابع فى المجلات التى تصدر فى الجامعات المصرية باللغة العربية. جاء ذلك خلال احتفالية وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم لتكريم الجامعات المصرية المتميزة فى النشر الدولى، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والمشرف العام على بنك المعرفة المصرى، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، وعدد من السادة رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والشخصيات العامة.

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