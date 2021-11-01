السيسى لـ المستشار النمساوى: حريصون على تعزيز التعاون فى كل المجالات

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس هنأ المستشار النمساوى على توليه منصبه مؤخرا، مؤكدا حرص مصر على الاستمرار فى تعزيز أوجه التعاون الثنائى مع النمسا فى شتى المجالات، خصوصا التجارية والاقتصادية والسياحية، فى اطار علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مصر والنمسا، والتى انعكست فى تعدد الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الاخيرة .

من جانبه، أكد المستشار النمساوى تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدا حرص بلاده على استمرار تعزيز علاقاتها مع مصر التى تمثل ركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلاً عن تطلعها لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير مظاهر التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين بما ىساهم فى تحقيق مصالحهما المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا على الصعيد الاقتصادى والتجارى، فى ظل الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة فى ضوء البنية التحتية الحديثة والمتكاملة الاركان التى باتت تتمتع بها مصر.

وجرى التباحث حول عدد من الملفات ذات الصلة بالقضايا الإقليمية والازمات التى تعانى منها عدة دول بالمنطقة، حيث أكد الرئيس السيسى أن المبدأ الراسخ لتسوية أزمات المنطقة هو تحقيق الاستقرار باستعادة مفهوم واركان الدولة الوطنية وبدعم مؤسسات الدول، وتعزيز قدرة جيوشها الوطنية، وحكوماتها المركزية، وهو الامر الذى من شأنه تقويض نشاط الجماعات والتنظيمات المتطرفة التى تعبث بمقدرات الشعوب.

وكشف متحدث الرئاسة أن المستشار النمساوى ثمن جهود مصر المقدرة فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتطوير الخطاب الدينى، الأمر الذى يرسخ من الدور الاقليمى الفعال والمؤثر ولمصر تحت قيادة الرئيس السيسى فى نشر ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام حرية المعتقد.

وتم تبادل وجهات النظر بشأن أهم تطورات القضية الفلسطينية، وسبل إحياء عملية السلام على أساس المرجعيات الدولية، فضلاً عن الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع لصالح المواطنين الفلسطينيين.

ولفت السفير بسام راضى إلى أنه تم استعراض التطورات المتعلقة بسد النهضة حيث شدد الرئيس على ما توليه مصر من أولوية قصوى تجاه حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل، باعتبارها قضية وجودية تستوجب قيام المجتمع الدولى ببذل كافة الجهود الممكنة من أجل التوصل لاتفاق قانونى مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يحفظ الأمن المائى لمصر، خاصةً فى ضوء ما تضمنه البيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن الدولى بشأن السد.