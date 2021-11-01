مركز الأزهر العالمى للفتوى يكشف عدد صحابة النبى

وأوضح المركز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من الأصحاب عدد غفير بلغ أكثر من 120 ألف صحابى.
ولفت مركز الأزهر العالمى إلى أن "الصَّحابى فى الشَّرع هو: من اجْتمع مُؤمنًا بِالنَّبِى، صلى الله عليه وسلم، فِى حَيَاته وَلَو سَاعَة، وَلَو لم يروِ عَنهُ شَيْئًا، بما فى ذلك النِّساء رضى الله تعالى عنهنَّ، وغير المُبْصِر كـ عبد الله بن أم مكتوم، والصَّغِير وَلَو غير مُمَيّز".
وتابع: "أفضل أصحاب النَّبى وَزِيرَاه: أبو بكر، وعمر رضى الله تعالى عنهما، وأفضلهما الصِّديق أبو بكر، ويليه فى الفضل الفاروق عمر، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أبو السّبطين على بن أبى طالب، رضى الله تعالى عنهم أجمعين، ثمَّ السِّتة الباقون بعدهم إلى تمام العشرة المبشرين بالجنة، وهم: طلحة بن عبيد الله، والزُّبير بن العَّوام، وسعد بن أبى وقَّاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عَوْف، وأبو عُبيدة عامر بن الجرَّاح رضى الله تعالى عنهم".
واختتم المركز: "ثمَّ أهل بدر من المُهاجرين، ثمَّ أهل بدر من الأنصار، على قدر الهجرة، والسَّابقة، وشهود بيعتى العقبة وبيعة الرّضوان، أولًا فأول، ثمَّ الَّذين أسلموا ىوم فتح مكة وما بعده رضى الله تعالى عنهم أجمعين".
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