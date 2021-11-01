الإفتاء : لا مانع شرعا من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت

جدة - نرمين السيد - وورد سؤال إلى دار الإفتاء نصه: هل يلزم قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفًى على حدة، أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟
وقالت الدار، إنه لا مانع شرعًا من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت؛ سواء كان ذلك لكل ميت على حِدَة، أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز، والثواب فى الحالتين كامل غير منقوص.
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