/659136/أول-تصريحات-يحيى-الكومي-رئيس-الإسماعيلي-بعد-الفوز-بالانتخابات

أكد يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي الجديد، أنه سعيد بثقة أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وسوف يسعى لحل الأزمات خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "سيكون هناك إجتماع لمجلس الإدارة الجديد اليوم وذلك من أجل الحديث عن أزمات الفريق وما يحتاجه خلال الفترة القادمة".

وزاد "نسعى لإنقاذ النادي الإسماعيلي والعبور لبر الأمان، وأن المسئولية صعبة للغاية، ولكن السعي وراء النجاح من أجل معالجة أخطاء الماضي".

وواصل "تواجد في فترة مؤقتة داخل النادي الإسماعيلي من قبل، وأتمنى أن يساندنا الإعلام خلال الفترة المقبلة، لأننا نحتاج دعم الجميع، وكل الدعم لإدارة الفريق".

وأكمل "لا نيه لرحيل طلعت يوسف عن الفريق، وهو الأن مصاب بفيروس كورونا، ولا نستطيع حسابة، وخلال 48 ساعة سوف نجتمع معه من أجل الحديث عن الفترة القادمة، وأمامنا فرصة من أجل تصحيح الأخطاء التي حدثت في الماضي من أجل العودة من جديد".

واختتم "الاستقرار الإداري ينتقل لفريق كرة القدم، واقرب دليل برشلونة الإسباني لاذي تعرض لنتائج صعبة في الفترة الأخيرة، وأمامنا فرصة كبيرة من أجل تنفيذ البرنامج الإنتخابي للنادي خلال الفترة المقبلة".

بالأسماء.. ننشر تشكيل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي

نجح المهندس يحيى الكومي رجل الإعمال الشهير، بكرسي رئاسة مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لفترة 2021 حتى 2025، بعد منافسة شرسة على الرئاسة بين المهندس يحييالكومي، وسليمان أبو عريضة، وخالد زين، ومحسن عبد المسيح، وعماد الدين عبد الواحد.

وبعد فوز المهندس يحيى الكومي برئاسة مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، يرصد دوت الخليج قائمة مجلس الكومي على رئاسة نادي الدراويش.

وجائت النتيجة النهائية لرئاسة مجلس إدارة الإسماعيلي كالتالي: يحيي الكومي 663 صوت، نصر ابو الحسن 521 صوت، هشام عناني 413 صوت، علي غيط 381 صوت.

قائمة يحيى الكومي مع رئاسة مجلس الإسماعيلي:

المستشار خالد زين نائباً

محاسب حاتم حجازي أمين الصندوق

الأعضاء

الأستاذ خالد الطيب

مهندس اسامه ابو العلا

الأستاذ عاطف زايد

لمهندس وليد محمد شعيب

تحت السن

الاعلاميه نانسي القاضي

وأكد مراسل دوت الخليج من داخل قلعة الدراويش أن يحيي الكومي يتقدم انتخابات نادي الإسماعيلي بعد فرز 80% من الأصوات، في الساعات الأولى من انطلاق التصويت.

وكان المهندس يحيي الكومي قد سبق له تولي رئاسة الإسماعيلي في عام ٢٠٠٦ كمجلس معين لمدة عام.