إنفوجراف.. التعديلات الجديدة لـ قانون مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، على مجموع مواد مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005.





ويوضح الإنفوجراف التالى التعديلات الجديدة لـ قانون مكافحة الإرهاب:

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بعد إجراء بعض التعديلات بحضور مسئولين من الوزارات والجهات المعنية.

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