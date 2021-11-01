جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، عن قطع المياه، اليوم الإثنين، عن بعض قرى مدينة تلا، من الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 2 ظهرا، لإجراء عمليات غسيل الشبكات.





وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولى الهيئات الحكومية، والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة، لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة. كانت محافظة الجيزة قد أعلنت منذ يومين أنه فى إطار تنفيذ المشاريع القومية الجارية بمحافظة الجيزة ومنها مشروع محور ترعة الزمر، فإنه سيتم قفل خط المياه قطر 600 مم بشارع البحر الأعظم لحين الانتهاء من هذه اللحامات. وأوضحت محافظة الجيزة بأن الأمر سوف ينتج عنه انقطاع المياه لمدة 6 ساعات اعتبارا من السـاعة الثانية عشر من صباح الجمعة، وحتى الساعه السادسة من صباح السبت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقطاع المياه عن تلا بـ المنوفية لمدة 6 ساعات.. اعرف السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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