حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 2-11-2021

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2-11-2021
مهنياً: تطرأ أحداث تولّد بعض الارتباك وتجعلك حائراً، أنصح لك العمل الهادىء البعيد عن المغامرات، ودرس الخطوات جيداً.
عاطفياً: بعض المشاكل القديمة تظهر إلى الوجود مجدداً، ناقشها مع الحبيب لعلك تجد لديه الحل المناسب
صحياً: انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة.
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 2-11-2021
مهنياً: تتعدد الاحتمالات الإيجابية، وتجد تجاوباً معك بعد تردد وممانعة، فتحول الحوار إلى أكثر إنتاجية وإيجابية.
عاطفياً: ركز في علاقتك ولا تكرر أخطاء الماضي، وتبادل الآراء والأفكار مع الشريك.
صحياً: حاول قدر الإمكان عدم افتعال المشكلات لأسباب تافهة قد تعرّضك لأزمة صحية.
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 2-11-2021
مهنياً: كن هادئاً وصحّح الأوضاع في العمل، ولا تضعط على المحيطين، بل كن متعاطفاً ومتفهماً إلى أقصى الحدود.
عاطفياً: تفكر في الانتقال إلى وضع جديد مع الشريك تشعر أنه سيزيد من تمتين العلاقة بينكما.
صحياً: تبدو مضطرباً وقلقاً يسيطر عليك هاجس الخوف من الإصابة بمرض خطير.
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 2-11-2021
مهنياً: يبتسم لك الحظ اليوم وتطلع على الكثير من الأمور المفيدة لك في العمل لتبني على ضوئها قراراتك.
عاطفياً: كن حذراً مع الشريك، لأنه قد يسعى إلى الإيقاع بك لمعرفة حقيقة نياتك تجاهه.
صحياً: حاول الانضمام إلى إحدى الجمعيات التي تنظم رحلات أسبوعية للمشي في احضان الطبيعة.
حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 2-11-2021
مهنياً: أُبشرك بأجواء جيدة هذا اليوم، فلن تتعرّض للإرهاق والاشمئزاز، لكن عليك أن تنتبه من عملية بيع أو شراء يمكن أن تتعثّر.
عاطفياً: تتغلب على مشكلات جانبية كانت تعيق أمامك التحرّك والتواصل مع الشريك، وتبدأ صفحة جديدة عنوانها التفاهم الكبير.
صحياً: السبيل الوحيد للقيام بأي نشاط ترفيهي هو التخفيف من ساعات العمل الإضافية.
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 2-11-2021
مهنياً: هدّئ من روعك ولا تتخذ قرارات تحت وطأة الضغوط النفسية، فقد تندم بعد أن يعود لا ينفع الندم
عاطفياً: قرارات جريئة ومهمة قد تبدل مجرى حياتك العاطفية وتؤدي الى تجاوز أي مطبات مستقبلية مهما يكن حجمها.
صحياً: لا تظهر أمام الآخرين عجزك عن القيام بأي نشاط، بل برهن لهم العكس وشجعهم.
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 2-11-2021
مهنياً: تجد حلولاً لبعض المشكلات المستعصية منذ مدة، فتزرع السعادة في محيطك، والنتائج كلها تكون في مصلحتك.
عاطفياً: قد تبوح بشيء أو يدعمك الشريك للبدء بجديد وتبحث عن التغيير والتنوّع في العلاقة بغية اختيار الأسس الصحيحة لها.
صحياً: قد ينقل إليك خبر مهم أو تكتشف خفايا بعض الأمور فترتاح نفسياً وجسدياً.
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 2-11-2021
مهنياً: تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائداً في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك.
عاطفياً: يزورك أحد الأصدقاء حاملاً دعوة لك وللشريك لتمضية عطلة أسبوع رومانسية، فتلبيانها لأنكما بحاجة إلى الراحة.
صحياً: حافظ على معنوياتك لأنه يوم دقيق وقد يعرّض سلامتك للخطر.
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 2-11-2021
مهنياً: تحاول الابتعاد عن المشكلات والمسؤوليات التي تضغط عليك، ويبهرك الجديد وتسعى إليه كأنه الشفاء لبعض الجروح السابقة.
عاطفياً: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم مع الشريك، لا تخف من التحديات ولا الاستفزازات فهي لن تطال العلاقة بأي سوء.
صحياً: عليك قدر الإمكان إبعاد هاجس العمل ومنح نفسك بعض الراحة اللازمة.
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 2-11-2021
مهنياً: تعيش وقتاً ديناميكياً وناشطاً يقدّم إليك غير فرصة لتحسين الوضع، شرط التحلّي بالمرونة والتواضع.
عاطفياً: الأجواء مليئة بالرومنسية والعذوبة والسعادة، فهي تحمل اليك الهدايا العاطفية والمالية على السواء.
صحياً: عليك التفكير دائماً أن الصحة هي الأهم بالنسبة إليك لكي تبقى في حال جيدة وتقوم بواجباتك تجاه عائلتك.
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 2-11-2021
مهنياً: تتيح لك الظروف التعبير بسهولة وطلاقة عن مختلف آرائك بمن دون حرج أو إرباك، وتبرهن للجميع أن ما وصلت إليه الفضل به لكفاءتك.
عاطفياً: بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرى، وتقدر سعة طاقة الشريك على العطاء الكبير والجهد الذي يبذله من أجلك.
صحياً: أضبط انفعالاتك وأعصابك، ولا تتهم الآخرين بمساوئ هم بعيدون عنها.
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 2-11-2021
مهنياً: قوة كبيرة ويوم هو الأفضل، يتحدث عن شخصية مشعّة وجاذبية، فأنت النجم تحت تاثير الكواكب مجتمعة في برجك بالاضافة الى القمر الجديد.
عاطفياً: الأجواء خالية من التشنج، وعساك تتعرف إلى شخص يستحق كرمك ونبلك واحترامك وخصوصاً عاطفتك الجياشة.
صحياً: ابتعد عمّن يحاول إزعاجك قدر الإمكان واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة.
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