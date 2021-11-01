/659137/مواعيد-مباريات-اليوم-الإثنين-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الاثنين العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم مواجهة وولفرهامبتون ضد إيفرتون فى الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون أمام فريق إيفرتون والتي من المقرر إقامتها الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني رايو فاليكانو أمام نظيرة سيلتا فيجو في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD ليفانتي أمام فريق غرناطة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD مواعيد مباريات الدوري الإيطالي بولونيا أمام فريق كالياري في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء مواعيد مباريات الدوري البرتغالي سبورتنج براجا أمام فريق بورتيمونينسي في تمام الساعة التاسعة مساء موريرينسي أمام فريق باكوس دي فيريرا في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساء مواعيد مباريات الدوري التركي جيرسونسبور أمام فريق أنطاليا سبورفي تمام الساعة السابعة مساء إسطنبول باشاك شهير أمام فريق أضنة ديمرسبور في تمام الساعة السابعة مساء مواعيد مباريات الدوري المصري المصري البورسعيدي أمام فريق سموحة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة on time sport الشرقية للدخان أمام فريق غزل المحلة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة on time sport

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