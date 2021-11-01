/659138/القمة-123-تعرف-على-موعد-مباراة-الأهلي-والزمالك-في-الدوري-المصري

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة القمة 123 بين الأهلي والزمالك، والتي ستجمع بينهما في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2021-22، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فاز الفريقان في مباراتيهما الأولى في الدوري هذا الموسم، وكانت بداية الأهلي قوية حيث سحق الإسماعيلي في مباراة تاريخية، وانتصر في الثانية على البنك الأهلي بهدف دون رد.

فيما الزمالك فقد فاز على إنبي وطلائع الجيش على التوالي، وقد حسم المباراتين بنفس النتيجة 2-0، ليتواجد الفريقان على قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6نقاط.

الأهلي

وحقق النادي الأهلي الفوز على البنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء شهد عليه ملعب السلام، وبهذا الفوز يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف.

ونجح محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة، في شباك البنك الأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك

فاز الزمالك علي طلائع الجيش بهدفين، سجل الهدف الأول أحمد السيد زيزو من ركله جزاء في الدقيقه 19من عمر الشوط الأول ، بينما سُجل الهدف الثاني عن طريق عمر السعيد في الدقيقه 63 من أسيست رائع من أحمد السيد زيزو لتكون المباراه الثانيه علي التوالي الذي يسجل فيها الثنائي، أحمد السيد زيزو وعمر السعيد ويتكرر سيناريو مباراة الزمالك مع إنبي في الجولة الاؤلي من مسابقه الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز يتربع الزمالك علي قمه جدول الدوري بواقع 6 نقاط، بينما يحتل طلائع الجيش المركز ال18 بدون رصيد من النقاط.