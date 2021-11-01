/659139/تعرف-على-موعد-مباراة-ليفربول-وأتلتيكو-مدريد-في-دوري-أبطال-أوروبا

يدخل فريق ليفربول الإنجليزي، مواجهة صعبة عندما يحل ضيفاً على نظيره أتلتيكو مدريد ، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022، والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء المثبل في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نتهت أحداث الشوط الأول بين ليفربول ومانشستر يونايتيد، بنتيجة أربع أهداف دون رد، لصالح الريدز، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يخسر ليفربول أمام يونايتد في الزيارات الثلاث الأخيرة لأولد ترافورد في الدوري الإنجليزي، ويسعى فريق يورغن كلوب للبقاء دون هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 1992.

انتهت أحداث الشوط الأول بين ليفربول ومانشستر يونايتيد، بنتيجة أربع أهداف دون رد، لصالح الريدز، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف المباراة:

وتمكن نابي كيتا أن يسجل الهدف الأول، بعدما استلم كرة من محمد صلاح، نجم الدوري الإنجليزي.

وتمكن جوتا أن يستغل عرضية جيدة من ألكسندر أرنولد من الجبهة اليمنى، ليسدد الكرة بالقدم اليسرى/ معلنا عن الهدف الثاني للريدز.

وصنع نابي كيتا الهدف الثالث لمحمد صلاح، ليرد الهدية للنجم المصري بعدما صنع له الهدف الأول.

ووصل صلاح للهدف رقم 106 في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله الهدف الثاني له في شباك اليونيايتد.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسسندر أرنولد – فان دايك – براهيما كوناتي – اندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر – هيندرسون – نابي كيتا.

خط الهجوم: ديجو جوتا – محمد صلاح – فرمينو.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول:

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: بيساكا، ليندلوف، ماجواير، لوك شاو.

وسط الملعب: ماكتوميناي، فريد، برونو فرنانديز، جرينوود، راشفورد.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.