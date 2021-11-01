جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى نهارا، معتدل على السواحل الشمالية حار على سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على الأنحاء كافة.





وعن الظواهر الجوية، كشفت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة "30% تقريبا". وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، كما تضطرب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط. الطقس اليوم وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.. أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 29 19 الإسكندرية 27 20 وادى النطرون 29 18 طنطا 29 19 شبين الكوم 29 19 دمنهور 28 19 بلطيم 26 19 مطروح 27 18 السلوم 27 14 سيوة 29 15 بورسعيد 28 22 دمياط 27 22 الزقازيق 29 19 المنصورة 29 18 الإسماعيلية 29 20 السويس 29 20 العريش 29 19 رفح 29 20 رأس سدر 30 22 نخل 29 16 نويبع 31 23 طابا 28 20 كاترين 26 15 الطور 32 20 شرم الشيخ 33 24 الغردقة 34 22 مرسى علم 32 20 الفيوم 30 17 بنى سويف 31 17 المنيا 32 17 أسيوط 33 18 سوهاج 34 18 قنا 35 19 الأقصر 36 20 أسوان 37 21 إدفو 37 20 أبوسمبل 36 25 الوادى الجديد 35 19 شلاتين 32 20 أبو رماد 32 20 حلايب 31 21 رأس حدربة 30 21

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس الإثنين.. استقرار درجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة.. القاهرة 29 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.