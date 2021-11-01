شبورة وتقلبات حادة.. تعرف على حالة الطقس فى 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وقالت "الأرصاد"، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يسود طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة يكون معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه نهارا.

حالة الطقس

وليلا.. يسود طقس لطيف فى أوله على الأنحاء كافة، بينما يتحول الطقس إلى البرودة فى آخره، ولذلك تحذر الأرصاد من تخفيف الملابس خلال تلك الفترة.

ولفتت إلى وجود الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية حتى الساعة الثامنة صباحا، مشيرة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال اليوم الإثنين على بعض السواحل الشمالية، ووسط سيناء.