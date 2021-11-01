/659140/موعد-مباراة-المصري-أمام-سموحة-في-الدوري-المصري

يشهد ستاد برج العرب بالأسكندرية في الخامسة والنصف مساء اليوم مواجهة قوية بين المصري وسموحة في الأسبوع الثاني للدوري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

الفريقان تعادلا في الأسبوع الأول لكن الفارق كان كبيرا حيث تقدم سموحة على الإتحاد 4-1 لكنه لم يستطيع المحافظة على تقدمه وإهتزت شباكه بثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة بينما تأخر المصري بهدف أمام غزل المحلة ونجح في إدراك التعادل في الشوط الثاني لذلك يسعى كل فريق لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم .

انتهت أحداث المباراة بين الاتحاد السكندري، وفريق سموحة، بنتيجة التعادل الإيجابي بأربع أهداف مقابل أربعة، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء ديربي الإسكندرية.

وجاء الهدف الاول لفريق سموحة في الدقيقة الـ 12 من عمر المباراة عن طريق صديق كالابا من خلال عبد الكبير الوادل توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم مرر الكرة بشكل رائع لمروان حمدي الذي مرر الكرة لصديق كالابا على القائم الثاني فسدد الأخير الكرة في الشباك بسهولة.

أهداف سموحة في المباراة

وسجل الهدف الثاني مرواني حمدي في الدقيقة الـ 18 من عمر اللقاء، من خلال أحمد نبيل مانجا أرسل تمريرة طولية من أمام منطقة جزاء سموحة سيطر عليها مروان حمدي من جهة اليسار ثم راوغ محمد عبد السلام وداميون لوي بمهارة وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس محمد عبد المنصف.

وضرب سموحة بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 38 عن طريق محمد شكري، من خلال كرة حرة سابته من الجانب الأيمن للملعب خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك عبد المنصف أعلى الزاوية اليسرى.

الاتحاد السكندري يعود من بعيد

وعاد الاتحاد إلى نتيجة المباراة في الشةط الثاني في الدقيقة الـ 49 بالهدف الأول له عن طريق كريم الديب، من خلال ركلة جزاء.

وسجل سموحة الهدف الرابع له في المباراة في الدقيقة الـ 53 من عمر المباراة، من خلال حسين فيصل استلم الكرة خارج منطقة الجزاء بدون ضغط من مدافعي الاتحاد ثم سدد الكرة بقوة لتمر على يمين الحارس عبد المنصف داخل الشباك.

وسجل الاتحاد السكندري الهدف الثاني له في الدقيقو الـ 73 عن طريق فوزي الحناوي، من خلال سعيدو سيمبوري أرسل تمريرة طولية من خارج منطقة الجزاء حولها الحناوي برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت على يسار الحارس الهاني سليمان لداخل الشباك.