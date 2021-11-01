/659142/الأهلى-يواجه-سبورتنج-فى-كأس-سوبر-السلة-سيدات-تفاصيل
تستضيف صالة الدكتور حسن مصطفى ب6 أكتوبر مباراتي كأس السوبر رجال وسيدات والتي تجمع أبطال بطولات الموسم المنقضي 2020/2021.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وتلتقي سيدات الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مع سيدات سبورتنج في الرابعة والنصف عصرا لحسم بطل كأس السوبر على مستوى السيدات.
ويتولى الإدارة الفنية للأهلي علي هاشم فيم يدخل سبورتنج هذا الموسم بإدارة فنية جديدة محمد محروس خلفا لعمرو عاشور.
وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٧١-٥٩، بعد أن انتهت مباراة الذهاب على صالة الأمير عبد الله الفيصل بفوز الأهلي بنتيجة 79-61.
فريق السلة 18 سنه
وكان فريق مرتبط كرة السلة ١٨ سنة قد تغلب على القناة في لقاء الإياب الذي أقيم اليوم بنتيجة ٨٥-٢٤، فيما انتهت مباراة الذهاب بينهما بنتيجة 76-33 لصالح الأهلي.
وتأهل رجال سلة الأهلي للدور ربع النهائي بعد أن تخطى عقبة فريق القناة في دور الستة عشر، وبعد أن قدم مباريات قوية للغاية في الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49.
بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24، ثم بدأ الفريق الأول الدورة المجمعة الثانية بالفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وأخيرًا الفوز على سبورتنج بنتيجة 85-71.
وحقق الفريق الفوز في جميع المواجهات التي خاضها منذ انطلاق الموسم الجاري سواء في بطولة منطقة القاهرة أو البطولة العربية للأندية أو دوري المرتبط للمحترفين.
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