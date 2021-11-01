/659142/الأهلى-يواجه-سبورتنج-فى-كأس-سوبر-السلة-سيدات-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتلتقي سيدات الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مع سيدات سبورتنج في الرابعة والنصف عصرا لحسم بطل كأس السوبر على مستوى السيدات.

ويتولى الإدارة الفنية للأهلي علي هاشم فيم يدخل سبورتنج هذا الموسم بإدارة فنية جديدة محمد محروس خلفا لعمرو عاشور.

وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ٧١-٥٩، بعد أن انتهت مباراة الذهاب على صالة الأمير عبد الله الفيصل بفوز الأهلي بنتيجة 79-61.

فريق السلة 18 سنه

وكان فريق مرتبط كرة السلة ١٨ سنة قد تغلب على القناة في لقاء الإياب الذي أقيم اليوم بنتيجة ٨٥-٢٤، فيما انتهت مباراة الذهاب بينهما بنتيجة 76-33 لصالح الأهلي.

وتأهل رجال سلة الأهلي للدور ربع النهائي بعد أن تخطى عقبة فريق القناة في دور الستة عشر، وبعد أن قدم مباريات قوية للغاية في الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49.

بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24، ثم بدأ الفريق الأول الدورة المجمعة الثانية بالفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وأخيرًا الفوز على سبورتنج بنتيجة 85-71.

وحقق الفريق الفوز في جميع المواجهات التي خاضها منذ انطلاق الموسم الجاري سواء في بطولة منطقة القاهرة أو البطولة العربية للأندية أو دوري المرتبط للمحترفين.