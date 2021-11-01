أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021

جدة - نرمين السيد - جلاسكو تتواصل لقاءات قادة دول العالم على هامش فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 26". القاهرة تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. القاهرة يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى جلساته العامة، حيث يناقش 7 مشروعات قوانين. القاهرة تعرض وزارة الإنتاج الحربى فيلم "شخصيات لها تاريخ" بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والستين للإنتاج الحربى، تكريماً لاسم اثنين من رموزها. القاهرة يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المعنى بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف فى مجال حقوق الإنسان. القاهرة تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ندوة حول "الزواج المبكر والقسرى للفتيات فى المنطقة العربية" بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. الإسكندرية تختتم منافسات الجولة الثانية بمسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم وتضم مباراتى المصرى البورسعيدى أمام سموحة والشرقية للدخان أمام غزل المحلة. بيروت يبدأ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دى شاتر، زيارة إلى لبنان، ويقود بعثة لتقصى الحقائق فى مجال حقوق الإنسان. الرباط تنطلق أعمال منتدى الإيسيسكو العالمى لعلوم الفضاء فى نسخته الأولى، تحت شعار "معا من أجل استكشاف مستقبل علوم الفضاء". بروكسل يبدأ الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل زيارة رسمية إلى أمريكا اللاتينية يستهلها بالتوجه إلى بيرو. روما تنطلق فعاليات الدورة الثانية للمجلس الأوروبى للشركات المعنى بإفريقيا والشرق الأوسط. بنوم بنه تبدأ وزارة الصحة فى كمبوديا فى تلقيح الأطفال البالغين 5 سنوات بلقاح سينوفاك الصينى. سول تبدأ فى كوريا الجنوبية المرحلة الأولى من رفع القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". جوهانسبرج تنطلق انتخابات الحكومة المحلية فى جنوب إفريقيا.

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