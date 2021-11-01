نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. خريطة الكثافات بالقاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن معدلات السير على الطرق تتجاوز من 70 إلى 75 فى عدد من المحافظات من أبرزها محافظة الإسكندرية والتى تظهر بها بعض الأحجام المرورية ومنها محور "فيكتور إيمانويل" وأيضا محور أبو قير وكذلك بكورنيش الإسكندرية تظهر بعض الأحجام بمنطقة "سان استيفانو".





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى jقدمه الإعلامية عبير بسيونى، أنه بالنسبة بمحافظات الوجهين البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما ما زالت تعمل بشكل طبيعى. وأشار إلى أنه بالنسبة للطرق الدائرية فتعمل جميع محاورها بشكل مرض عدا مناطق الأعمال وهى ما قبل مدخل نفق السلام كذلك أعلى مناطق المنيب والكونيسة والمتجه إلى مناطق الأوتوستراد وعند منطقة البساتين. ولفت إلى أن محور 26 يوليو به أحجام أعلى مناطق ناهيا والقادم من الشيخ زايد وأكتوبر، ومحور روض الفرج بالنسبة له أفضل حالا، وفى محافظة الجيزة محور صفط اللبن يفضل منزل شارع عرابى، وفى القاهرة توجد بعض الأحجام عند مطلع كوبرى الحلمية بسبب تعطل أتوبيس هيئة نقل عام وتم إصلاحه وعادت الحركة المرورية لطبيعتها، كذلك يوجد تسرب للمياه بشارع عمر بن الخطاب وتم إغلاق مصدر المياه.

ووجه اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، بنشر الخدمات المرورية بكل الطرق والمحاور لمواجهة الأحجام المرورية. وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات مرورية بإشراف اللواء عمرو البيلى بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ الأمن للطلاب.

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